Serbest piyasada döviz fiyatları

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Dolar 6,5680 liradan, euro ise 7,06 liradan haftaya başladı.
23.03.2020 09:15 | Son Güncelleme: 23.03.2020 09:15
Dolar 6,5680 liradan, euro ise 7,06 liradan haftaya başladı.
İstanbul Kapalıçarşı'da 6,5660 liradan alınan dolar, 6,5680 liradan, 7,0580 liradan alınan euro ise 7,06 liradan satılıyor. Son kapanışta dolar 6,55, euro ise 7,02 liradan satılmıştı.
(İHA)
İstanbul Kapalıçarşı'da 6,5660 liradan alınan dolar, 6,5680 liradan, 7,0580 liradan alınan euro ise 7,06 liradan satılıyor. Son kapanışta dolar 6,55, euro ise 7,02 liradan satılmıştı.
(İHA)
Kaynak: İHA