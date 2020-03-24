Serbest piyasada döviz fiyatları

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Dolar 6,5470 liradan, euro ise 7,0580 liradan güne başladı.
24.03.2020 09:40 | Son Güncelleme: 24.03.2020 09:40
Dolar 6,5470 liradan, euro ise 7,0580 liradan güne başladı.
İstanbul Kapalıçarşı'da 6,5450 liradan alınan dolar, 6,5470 liradan,7,0560 liradan alınan euro ise 7,0580 liradan satılıyor. Son kapanışta dolar 6,59, euro ise 7,06 liradan satılmıştı.
(İHA)
İstanbul Kapalıçarşı'da 6,5450 liradan alınan dolar, 6,5470 liradan,7,0560 liradan alınan euro ise 7,0580 liradan satılıyor. Son kapanışta dolar 6,59, euro ise 7,06 liradan satılmıştı.
(İHA)
Kaynak: İHA