Serbest piyasada döviz fiyatları
Dolar 6,45 liradan, euro ise 6,98 liradan güne başladı.
25.03.2020 09:15 | Son Güncelleme: 25.03.2020 09:15
Dolar 6,45 liradan, euro ise 6,98 liradan güne başladı.
İstanbul Kapalıçarşı'da 6,4480 liradan alınan dolar, 6,45 liradan, 6,9780 liradan alınan euro ise 6,98 liradan satılıyor. Son kapanışta dolar 6,4530, euro ise 6,9780 liradan satılmıştı. - İSTANBUL
İstanbul Kapalıçarşı'da 6,4480 liradan alınan dolar, 6,45 liradan, 6,9780 liradan alınan euro ise 6,98 liradan satılıyor. Son kapanışta dolar 6,4530, euro ise 6,9780 liradan satılmıştı. - İSTANBUL
Kaynak: İHA