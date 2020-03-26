Serbest piyasada döviz fiyatları

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Dolar 6,4620 liradan, euro ise 7,0560 liradan güne başladı.
26.03.2020 09:25 | Son Güncelleme: 26.03.2020 09:25
Dolar 6,4620 liradan, euro ise 7,0560 liradan güne başladı.
İstanbul Kapalıçarşı'da 6,46 liradan alınan dolar, 6,4620 liradan, 7,0540 liradan alınan euro ise 7,0560 liradan satılıyor. Son kapanışta dolar 6,45, euro ise 6,9650 liradan satılmıştı.
(İHA)
İstanbul Kapalıçarşı'da 6,46 liradan alınan dolar, 6,4620 liradan, 7,0540 liradan alınan euro ise 7,0560 liradan satılıyor. Son kapanışta dolar 6,45, euro ise 6,9650 liradan satılmıştı.
(İHA)
Kaynak: İHA