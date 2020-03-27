Serbest piyasada döviz fiyatları

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Dolar 6,4070 liradan, euro ise 7,0940 liradan güne başladı.
27.03.2020 09:25 | Son Güncelleme: 27.03.2020 09:25
Dolar 6,4070 liradan, euro ise 7,0940 liradan güne başladı.
İstanbul Kapalıçarşı'da 6,4050 liradan alınan dolar, 6,4070 liradan, 7,0920 liradan alınan euro ise 7,0940 liradan satılıyor. Son kapanışta dolar 6,4030, euro ise 7,0170 liradan satılmıştı.
(İHA)
İstanbul Kapalıçarşı'da 6,4050 liradan alınan dolar, 6,4070 liradan, 7,0920 liradan alınan euro ise 7,0940 liradan satılıyor. Son kapanışta dolar 6,4030, euro ise 7,0170 liradan satılmıştı.
(İHA)
Kaynak: İHA