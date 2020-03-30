Serbest piyasada döviz fiyatları

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Dolar 6,4860 liradan, euro ise 7,1980 liradan haftaya başladı.
30.03.2020 09:15 | Son Güncelleme: 30.03.2020 09:15
Dolar 6,4860 liradan, euro ise 7,1980 liradan haftaya başladı.
İstanbul Kapalıçarşı'da 6,4840 liradan alınan dolar, 6,4860 liradan, 7,1960 liradan alınan euro ise 7,1980 liradan satılıyor. Son kapanışta dolar 6,45, euro ise 7,10 liradan satılmıştı.
(İHA)
İstanbul Kapalıçarşı'da 6,4840 liradan alınan dolar, 6,4860 liradan, 7,1960 liradan alınan euro ise 7,1980 liradan satılıyor. Son kapanışta dolar 6,45, euro ise 7,10 liradan satılmıştı.
(İHA)
Kaynak: İHA