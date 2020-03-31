Serbest piyasada döviz fiyatları

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Dolar 6,5840 liradan, euro ise 7,2580 liradan güne başladı.
31.03.2020 09:15 | Son Güncelleme: 31.03.2020 09:15
Dolar 6,5840 liradan, euro ise 7,2580 liradan güne başladı.
İstanbul Kapalıçarşı'da 6,5820 liradan alınan dolar, 6,5840 liradan, 7,2560 liradan alınan euro ise 7,2580 liradan satılıyor. Son kapanışta dolar 6,57, euro ise 7,26 liradan satılmıştı.
(İHA)
İstanbul Kapalıçarşı'da 6,5820 liradan alınan dolar, 6,5840 liradan, 7,2560 liradan alınan euro ise 7,2580 liradan satılıyor. Son kapanışta dolar 6,57, euro ise 7,26 liradan satılmıştı.
(İHA)
Kaynak: İHA