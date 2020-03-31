Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Serbest piyasada döviz fiyatları

Dolar 6,5840 liradan, euro ise 7,2580 liradan güne başladı.

31.03.2020 09:15 | Son Güncelleme: 31.03.2020 09:15
Serbest piyasada döviz fiyatları
Dolar 6,5840 liradan, euro ise 7,2580 liradan güne başladı.
İstanbul Kapalıçarşı'da 6,5820 liradan alınan dolar, 6,5840 liradan, 7,2560 liradan alınan euro ise 7,2580 liradan satılıyor. Son kapanışta dolar 6,57, euro ise 7,26 liradan satılmıştı.
(İHA)

Kaynak: İHA

Etiketler: İstanbul, Güncel
Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası
Haberler ›› Güncel ››Serbest piyasada döviz fiyatları - Haberler

Güncel Manşet

Haberler

Erdoğan’ın videosunu paylaşarak duyurdu: Kapasitemiz 5 bin 452 artıyor Haberler
Erdoğan'ın videosunu paylaşarak duyurdu: Kapasitemiz 5 bin 452 artıyor
Akşener, salgın nedeniyle CHP’li belediyelere yaptığı yardımı canlı yayında söyledi Haberler
Akşener, salgın nedeniyle CHP'li belediyelere yaptığı yardımı canlı yayında söyledi
Mehmetçik, harekat bölgesine sızmak isteyen teröristlere geçit vermedi Haberler
Mehmetçik, harekat bölgesine sızmak isteyen teröristlere geçit vermedi
Hindistan’da acı tablo! Virüse ve yasağa rağmen köylerine dönüyorlar Haberler
Hindistan'da acı tablo! Virüse ve yasağa rağmen köylerine dönüyorlar
Rusya’dan gelen sayı ’Gençler virüse yakalanmıyor’ tezini çürütecek cinsten Haberler
Rusya'dan gelen sayı "Gençler virüse yakalanmıyor" tezini çürütecek cinsten
Bakanlık müjdeli haberi verdi! Kamuya 6 bin 219 ilave atama yapılacak Haberler
Bakanlık müjdeli haberi verdi! Kamuya 6 bin 219 ilave atama yapılacak
Trabzon’da belediye başkanının şoföründe koronavirüs tespit edildi Haberler
Trabzon'da belediye başkanının şoföründe koronavirüs tespit edildi
Dünya Sağlık Örgütü’nden tedirgin eden uyarı: Virüs tekrar karşımıza çıkabilir Haberler
Dünya Sağlık Örgütü'nden tedirgin eden uyarı: Virüs tekrar karşımıza çıkabilir

Son Dakika Güncel Haberleri

11:22: Hakkarili kanaat önderlerinden "Evde kal" çağrısına destek - Haber 11:22: Hafif ticari aracın stepnesinde 18 tabanca ele geçirildi - Haber 11:22: Manisa'daki cinayet, fidye mektubundaki "amca" detayıyla aydınlatıldı - Haber 11:22: Milletvekili Aksal: "2,1 milyon haneye 1000'er liralık destek ödemesi yarın başlıyor" - Haber 11:21: ESENYURT'TA MİNİBÜSLERDE ŞAŞIRTAN GÖRÜNTÜ - Haber 10:26: MSB: Barış Pınarı bölgesinde 9 terörist etkisiz hale getirildi - Haber 10:13: Orta yaşlıların koronavirüsten etkilenme oranında artış gözlendi - Haber 09:37: 'Evde kal' çağrılarına rağmen Bursa'da vatandaşlar dışarıya akın etti - Haber 09:35: Gündemi sarsacak koronavirüs iddiası: Çin'de her gün 500 aileye ölenlerin külleri yollanıyor - Haber 09:30: Sokaktaki vatandaşa koronavirüs tedbirlerini anlatan polis, evden çıkamayan yaşlılara ise oyun hediye etti - Haber