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Serbest piyasada döviz fiyatları

Dolar 6,6230 liradan, euro ise 7,3020 liradan güne başladı.

01.04.2020 09:24 | Son Güncelleme: 01.04.2020 09:24
Serbest piyasada döviz fiyatları
Dolar 6,6230 liradan, euro ise 7,3020 liradan güne başladı.

İstanbul Kapalıçarşı'da 6,6210 liradan alınan dolar, 6,6230 liradan, 7,30 liradan alınan euro ise 7,3020 liradan satılıyor. Son kapanışta dolar 6,5710, euro ise 7,1930 liradan satılmıştı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Etiketler: İstanbul, Ekonomi
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