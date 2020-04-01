Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Serbest piyasada döviz fiyatları

Dolar 6,6230 liradan, euro ise 7,3020 liradan güne başladı.

01.04.2020 09:25 | Son Güncelleme: 01.04.2020 09:25
Serbest piyasada döviz fiyatları
Dolar 6,6230 liradan, euro ise 7,3020 liradan güne başladı.
İstanbul Kapalıçarşı'da 6,6210 liradan alınan dolar, 6,6230 liradan, 7,30 liradan alınan euro ise 7,3020 liradan satılıyor. Son kapanışta dolar 6,5710, euro ise 7,1930 liradan satılmıştı.
(İHA)

Kaynak: İHA

Etiketler: İstanbul, Güncel
Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Haberler ›› Güncel ››Serbest piyasada döviz fiyatları - Haberler

Güncel Manşet

Haberler

TDB’den acı haber! Mustafa Oral koronavirüs sebebiyle hayatını kaybetti Haberler
TDB'den acı haber! Mustafa Oral koronavirüs sebebiyle hayatını kaybetti
Salgın yüzünden Kızılay’ın kan stokları da bağış yapan sayısı da eridi Haberler
Salgın yüzünden Kızılay'ın kan stokları da bağış yapan sayısı da eridi
Sakaryalı çift, koronavirüse bu evde meydan okuyor Haberler
Sakaryalı çift, koronavirüse bu evde meydan okuyor
’Koronavirüsten öldü’ denilen çocukla ilgili gerçek kan dondurdu Haberler
'Koronavirüsten öldü' denilen çocukla ilgili gerçek kan dondurdu
2 milyon haneye 1.000’er liralık destek ödemesi bugün başladı! Kim ne zaman alacak? Haberler
2 milyon haneye 1.000'er liralık destek ödemesi bugün başladı! Kim ne zaman alacak?
Koronavirüsün dünyaya yayıldığı kentte günler sonra ilk vaka görüldü Haberler
Koronavirüsün dünyaya yayıldığı kentte günler sonra ilk vaka görüldü
Ünlü oyuncu, yıkık dökük evde yaşayan ailenin feryadına sessiz kalamadı Haberler
Ünlü oyuncu, yıkık dökük evde yaşayan ailenin feryadına sessiz kalamadı
Araç sahiplerinin yüzleri gülecek! LPG’ye tarihi indirim geliyor Haberler
Araç sahiplerinin yüzleri gülecek! LPG'ye tarihi indirim geliyor

Son Dakika Güncel Haberleri

10:51: Sultan II. Abdülhamid'in kurduğu enstitü koronavirüs aşısı çalışmalarına başlıyor - Haber 10:51: Pazar yerleri için yeni tedbirler - Haber 10:50: Çekmeköy'de siperli maskeler sağlık görevlilerine teslim edildi - Haber 10:50: Herkes evine kapanmışken onlar sokak hayvanları için dışarıda - Haber 10:50: Can dostlara mama dağıttılar - Haber 10:12: Diş Hekimleri Birliği Disiplin Kurulu Başkanı Oral, koronavirüsten hayatını kaybetti - Haber 10:02: Son Dakika: YÖK: Koronavirüs nedeniyle isteyen öğrenciler kayıtlarını dondurabilir - Haber 09:57: Sakaryalı çift, koronavirüsten korunmak için ormanın ortasına yapıkları ağaç evde kalıyor - Haber 09:39: Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'ın startını verdiği kampanyaya ilk yorum: Bağışlar vergiden düşürülecek - Haberler 09:18: Çin'de salgını durduran doktorlardan Wang, Türk halkını uyardı: Çok sık tüketiyorsunuz - Haber 08:56: Karantinadaki genç kız, kaldıkları yurdu anlattı: Bu kadar güzel ağırlanacağımızı bilmiyorduk - Haber