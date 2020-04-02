Serbest piyasada döviz fiyatları

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Dolar 6,6710 liradan, euro ise 7,3070 liradan güne başladı.
02.04.2020 09:30 | Son Güncelleme: 02.04.2020 09:30
Dolar 6,6710 liradan, euro ise 7,3070 liradan güne başladı.
İstanbul Kapalıçarışı'da 6,6690 liradan alınan dolar, 6,6710 liradan, 7,3050 liradan alınan euro ise 7,3070 liradan satılıyor. Son kapanışta doların satış fiyatı 6,68 lira, euro ise 7,29 liradan satılmıştı.
(İHA)
İstanbul Kapalıçarışı'da 6,6690 liradan alınan dolar, 6,6710 liradan, 7,3050 liradan alınan euro ise 7,3070 liradan satılıyor. Son kapanışta doların satış fiyatı 6,68 lira, euro ise 7,29 liradan satılmıştı.
(İHA)
Kaynak: İHA