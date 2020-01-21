Serbest tüketicide abone sayısı yeniden yükselişe geçti

Serbest tüketicide abone sayının yeniden yükselişe geçtiğinin altını çizen Kolen Elektrik Genel Müdürü Kaya Uğur Karayurt, 2018 yılındaki kur atakları sebebiyle 130.000'e düşen tüketici sayısının bugün 370.000'e ulaştığını dile getirdi. 2020'nin daha iyi bir yıl olacağını vurgulayan Karayurt'a göre'maliyet bazlı tedarik modeli' ile sektöre yeni bir anlayış getirildi.

Abonelerine elektrik tedarik etmenin yanı sıra onların aynı zamanda çözüm ortağı da olan KOLEN'in Genel Müdürü Kaya Uğur Karayurt, 2020 yılının sektör için daha umut vadettiğini söyledi. Serbest tüketici sayısında ciddi bir artış olduğuna dikkat çeken Karayurt, 2018'deki kur artışından kaynaklı gerilemenin yerini yükselişe bıraktığına değindi. Şirketten gelen açıklamaya göre serbest tüketici sayısı en son 4 milyonu geçmişti. Sonrasında rakam 130.000 tüketiciye düştü. Şimdilerde ise sektör ivme kazandı; serbest tüketici sayısı 370.000'e ulaştı.

"Abonelere uygun fiyatlı enerji satın alabilecekleri anlatılmalı"

Şirket, serbest tüketici hakkını kullanmayan abone sayısının da dört milyon olduğu bilgisini verdi. Bu dört milyon abonenin üç milyonu mesken iken, kalan bir milyon abonenin şu an çok daha uygun fiyatlarla enerji alacağının farkında olmayabileceğinin atı çizildi. Bu noktada kendilerini sorumlu hissettiklerini dile getiren Kaya Uğur Karayurt"Sektör oyuncuları olarak bunu abonelere hatırlatmakla yükümlüyüz ve KOLEN olarak bunu sık sık yapıyoruz. Serbest Tüketici hakkını kullanmayan bir milyon sanayi, ticarethane ve tarımsal sulama abonesi şu an elektriği pahalı alıyor. Neden altını tekrar tekrar çizdiğimize gelince; Malum tarifeler arttığında zam geldi diye tepkiler oluşuyor. Çok da normal…Kimse sürekli bir bedel ödemek zorunda olduğu ürüne, hizmete daha fazla ödemek istemez. Ama diğer taraftan bir milyon abone çok çok daha ucuz elektrik kullanabilecekken yeterince bilgilendirilmediklerinden kullanamıyorlar diye düşünüyorum" dedi.

2019'da abonelerine 1 milyar 700 milyon kilovatsaat enerji sağladı

Döviz fiyatlarındaki yükselişe rağmen sergilediği büyüme performansıyla 2020 yılı için hedef büyüten KOLEN, 2019'da abonelerine 1 milyar 700 milyon kilovatsaat enerji sağladı. Bu rakamla KOLEN 2019'u da yüzde 100'ün üzerinde bir büyümeyle kapamış oldu.

'Maliyet bazlı tedarik modeli' ile sektördeki dalgalanmalar duruldu

Elektrik piyasasında sadece tedarikçi değil, aynı zamanda enerji çözüm ortağı misyonuna sahip bir şirket olan KOLEN Genel Müdürü Kaya Uğur Karayurt, 2020'nin enerji sektörü için daha iyi geçeceğini dile getirdi. 2018'deki kur ataklarının tüm piyasaları etkilediğini dile getiren Karayurt, bu durumun diğer taraftan elektrik perakende piyasasına farklı bir anlayış da getirdiğinin altını çizdi. Karayurt, KOLEN'in zorlu sürecin üstesinden rutin anlayışı değiştirerek geldiğini şu sözlerle dile getirdi: "Önceleri ağırlıklı olarak ulusal tarifeler üzerinden yüzde indirimlerle yapılan tedarik modelinin yerini, aslında piyasada model olarak hali hazırda var olan ve kullanılan, ancak yaygın olmayan 'maliyet bazlı tedarik modeline' bıraktı. KOLEN olarak bizim bazı abonelerimizle zaten çalıştığımız bir modeldi bu. Nitekim bu abonelerimiz klasik modele göre gerçekten çok ciddi ekstra tasarruflar da elde ettiler. Bu yüzden biz Son Kaynak Tedarik Tarifesi (SKTT) çıktığında destekçisi olduk. O dönem son kaynak tedarik tarifesinin ulusal tarifelere göre yukarıda kalması sebebiyle piyasada bazı haklı tepkiler oluşmuştu. Her mecrada, her ortam ve görüşmede SKTT'nin daha avantajlı bir duruma geleceğini anlattık. Nitekim öyle de oldu. SKTT ile enerji tedarik edenler şimdi çok ciddi tasarruflar ediyorlar. İş dünyasında yaygınlaştı. Biz ise bize danışan, bizi dinleyenleri doğru yönlendirmiş olmanın iç huzurunu keyfini yaşıyoruz."

"Daha ucuz değil, daha avantajlı"

SKTT'nin daha ucuz değil, daha avantajlı olduğunu vurgulayan Karayurt, "Enerji sektöründe hiçbir model ya da fiyat için en ucuz gibi iddialı sözler edemezsiniz. Anlaştığınız zaman kesitinde en ucuz olduğunu düşündüğünüz bir birim fiyat dönem ortasına gelindiğinde piyasaya göre ucuz olmayabilir." Karayurt bu nedenle SKTT için 'avantaj' kelimesini kullanmanın daha gerçekçi olduğunu vurguladı. "O yüzden birim fiyattan ziyade tedarik modeli diyorum. O yüzden enerji tedarik ettiğiniz şirketin anlayışı, bakış açısı önemli. En güçlü enerji şirketi olabilir, ancak acil ihtiyacınız olduğunda, aradığınızda ulaşamıyorsanız bu gücün hiçbir anlamı yok."

Önce abone memnuniyeti

Bu yıl da geleneği sürdürerek büyümeye devam edeceği vurgulanan KOLEN'in, sektörde liderliğe oynamasının sırrı abone memnuniyetinden geçiyor. Yalnızca 9 yıl önce kurulup, 5 yıl önce faaliyete geçmesine rağmen hızlı bir büyüme performansı sergileyen şirketin Genel Müdürü Kaya Uğur Karayurt "Kurumsal abonelerin çok daha fazla desteğe ihtiyacı olduğu gerçeği var. Bu yüzden abonelerimize atanmış enerji yöneticilerimiz, uzmanlarımız var. Kimi zaman patronlarla, kimi zaman profesyonel üst yöneticilerle, kimi zaman teknik adamlarla, kimi zamansa abonemize enerji yönetimi konusunda destek veren danışmanlarla kol kola çalışıyoruz" dedi.