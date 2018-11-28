Şerbetçi Otu Üreticilerinin İstekleri Dinlendi

28 Kasım 2018 Çarşamba 16:27



28 Kasım 2018 Çarşamba 16:27

Türkiye'de sadece Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde yetişen şerbetçi otu için değerlendirme toplantısı yapıldı.İlaç sanayisinde, ekmek mayası ve alternatif tıp alanında kullanılan, 1967 yılından beri ilçenin en büyük gelir kaynaklarından olan Şerbetçi otu için, Ziraat Odası Başkanlığı Pazaryeri Halk Eğitim Merkezi salonunda değerlendirme toplantısı düzenlendi.TARBES Üretim Müdürü Eylem Akgün, üreticilere slayt eşliğinde, tarla bakımı, bitki budama ve bakımı, hastalıklarla mücadele, şerbetçi otu zararlıları ile mücadele ve toprak analizi hakkında bilgilendirme yaptı.Kaymakam Kurt'un moderatörlüğünde, şerbetçi otu üreticilerine, şikayetlerini ve dileklerini anlatmaları için sırasıyla söz verilen toplantıda, üreticiler geçen yıl yüzde 10 zam veren Anadolu Grubunun, şerbetçi otu teli, ip, motorin, ilaç ve gübreye gelen yüzde 100'lük zamlar karşısında bu yıl yeterli fiyat vermezse ve 2019 fiyatlarının en geç nisan ayında açıklanmaz ise şerbetçi otunu yapmayacaklarını dile getirdi.TARBES yetkilileri ise çiftçilerin kilo başı destek ve zam isteklerini üstlerine bildireceklerini kaydetti.Toplantıya, İlçe Kaymakam Vekili Fatih Kurt, Belediye Başkanı Muzaffer Yalçın, Tarım ve Ormancılık İlçe Müdürü Hasan Çevik, Pazaryeri Ziraat Odası Başkanı Hasan İphar, Ot-Gül Şerbetçiotu Kooperatifi Başkanı Zafer Kozpınar, ziraat mühendisleri ve üreticiler katıldı.