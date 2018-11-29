Şerbetini Tam Çeken ??fındıklı İrmik Tatlısı Tarifi

Her evde bulunan malzemelerle hazırladığımız İrmikli Fındıklı
Tatlı şerbetli tatlı severler için harika bir lezzet olacak. Şerbetli tatlı denildiğinde hemen zor olanları gelmesin akıllarınıza. Bu tatlı onların aksine çok kolay ve oldukça da bereketli. Tek bir yapışınızda çok fazla adette irmikli fındıklı tatlı elde edeceğiniz tarifimiz günler yada kalabalık misafirler içinde oldukça uygun. Gelin hemen bu tatlımızın tarifini elinizin altında bir yerlere not alın. İrmikli fındıklı tatlıyı yaparken alıştığımız biri sıcaksa biri soğuk olmalı yönteminin aksine şerbeti dökerken hem şerbet hem de tatlının kurabiyeleri sıcakken döküyoruz. Daha sonra tatlılarınızı şerbetini çekmesi için dinlenmeye bırakmalısınız. Tatlılarınızı ne kadar çok dinlendirirseniz o kadar güzel şerbetini çekecektir. Sizlerde yapımı kolay, lezzeti şahane İrmikli fındıklı tatlı yapımını merak ederseniz videomuzu izlemeli ve evlerinizde denemelisiniz. Deneyeceklere şimdiden afiyet olsun. : )
29 Kasım 2018 Perşembe 16:09