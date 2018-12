Şerbetlere Yoğun İlgi

15 Aralık 2018 Cumartesi 14:16



Şerbet ustası Mustafa Pektaş'ın geleneksel yöntemlerle, meyve ve baharatlar kullanarak ürettiği şerbetleri müşterilerine sunduğu Kadıköy 'deki eski İstanbul pastanelerini andıran dükkanı yoğun ilgi görüyor.Çocukluğunda, tüm dünyada yer alan çeşitli meyvelerden elde edilen meyve sularının satıldığı bir dükkan açma hayali kuran 39 yaşındaki Pektaş, bu hayalini gerçekleştirdi.Pektaş, aynı zamanda şişelenerek tezgaha da çıkan ve içerisinde koruyucu madde bulunmadığı için en fazla bir ay içerisinde tüketilmesi gereken ürünleri, özlemini çekenlerle ulaştırmanın mutluluğunu yaşıyor.AA muhabirinin sorularını yanıtlayan Mustafa Pektaş, şerbet ve gazozlarda hiçbir kimyasal maddeye yer verilmediğini belirterek, şişelenmiş olarak satışa sunulan ürünlerin de bir ay içinde tüketilmesi gerektiğini belirtti.Pektaş, demirhindi, reyhan, ballı zencefilli nane limon, pekmezli zencefilli incir kuşburnu, biberiye şerbetlerinin yanı sıra, meyvelerden yapılan mandalina, nar, ayva, şeftali, erik, hurma, çilek, karadut, kavun, kara yemiş gibi şerbetleri ürettiklerini, yasemin, lavanta, mürver, gelincik ve gülden yapılan çiçek şerbetleri de hazırladıklarını söyledi.Şerbetin sadece soğuk içilmediğini dile getiren Pektaş, kış mevsiminde demirhindi, kuşburnu, ayva gibi şerbetlerin sıcak tüketilebileceğini de açıkladı.Mustafa Pektaş, yaz ve kış meyvelerinin farklı özelliklerinin olduğunu belirterek, "Eskiler her şeyin zamanında yenilip içilmesi gerektiğini söylerlerdi. Şimdi artık her mevsimde her sebze meyve bulunabiliyor. Ancak mandalina, nar, ayva gibi şerbetler özellikleri gereği soğukta içilseler içinizi ısıtır. Bunun için kışın içmek daha doğrudur. Çilek, karadut, kavun ve şeftali içinizi serinleten özelliklere sahiptirler, bunun için de yazın içilmeleri uygundur. Her meyve sebze zamanında tüketilmelidir. Yazın içilen şerbetlerle kışın içilen şerbetler farklılık gösterir." diye konuştu.Fermente şerbetlerin de hazırladığını ifade eden Pektaş, ürünler arasında herkesin damak zevkine göre bir seçenek bulabileceğini aktardı."İlk kez şerbet içecekler meyve şerbetlerini denesin"Mustafa Pektaş, ilk kez şerbet içeceklere meyveden elde edilmiş ürünlerin daha uygun olacağını vurgulayarak, sözlerini şöyle tamamladı:"Meyve şerbetlerinin tadı daha hafiftir, çoğunda baharat bulunmaz, içimleri kolaydır. Daha sonra karışımlardan oluşan, içinde baharat bulunan şerbetlere geçilebilir. Çiçek şerbetleri ise özleri itibarıyla çok daha yoğundur, tatları daha keskindir. Meyve ya da baharatlı geleneksel karışımlar deneyerek damağınıza uygun tatlar bulabilirsiniz. Ben dükkanıma ilk defa gelen müşterilerime uygun damak tatlarını bulmaları için tadımlar yaptırıyorum. Dükkanı açmadan önce, farklı farklı denemelerim oldu. Ölçülerini tutturana kadar birçok farklı şey ortaya çıktı. Yaptığım şerbetleri misafirlerime, arkadaşlarıma ikram ediyordum. Çocukluğumdan beri en büyük hayalim tüm dünyadan çeşitli meyvelerin sularının satıldığı bir dükkan açmaktı. Sonunda bu şerbet yapımını bir işe çevirerek imalathanemi oluşturdum ve bu dükkanı açtım."