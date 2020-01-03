Sercair'den Temiz Hava Teknoloji Pazarına, 25 Milyonluk Dev Yatırım!

Küresel çapta artan hava kirlilik düzeyinin bir çıktısı olarak, kapalı alanlarda daha kaliteli bir yaşam alanı yaratmak hedefiyle ABD'de yazılım alt yapısı geliştirilen Sercair, Türkiye ve Dünya hava temizleme pazarına hızlı bir giriş yaptı. Sıcaklık, nem, karbondioksit, karbon monoksit, VOC (uçucu organik bileşik) ve partikül miktarı analizlerini aynı anda yaparak iç mekân hava kalitesini iyileştiren teknoloji markası, üç yıllık AR-GE çalışmasının ardından dünya gündeminin en önemli maddelerinden küresel iklim değişikliği, hava kirliliği konularına teknolojik çözümler sunuyor. Türkiye ve dünya pazarında birbirinden farklı hava temizleme cihazlarının görevini tek bir teknolojide birleştiren inovatif ve patenti alınmış ilk ve tek ürün olan Sercair'in 25 milyon TL'lik yatırımının %40'ı ise AR-GE süreci için harcandı.

'Hedefimiz Yerli Sermayeli Sercair'i Dünya Markası Yapmak!

Sercair Yönetim Kurulu Başkanı Suat Soyyiğit, "Kirli hava koşulları, astım, baş ağrısı, kalp-damar yetersizlikleri, akciğer rahatsızlıkları, solunum problemleri, depresyon ve nefes darlığı gibi birçok sağlık problemini de beraberinde getiriyor. İç hava kirliliğinden kaynaklı sağlıklı problemleriyle yaşayan tüketicilerin yanı sıra yaşam kalitesini arttırmak isteyen bireylerin de tercihi olan Sercair, iç hava kalitesi konusunda birbirinden farklı ihtiyaçlara yönelik teknolojik çözümler sağlıyor. Tüm bu ihtiyaçlar çerçevesinde yatırımımızın önemli bir kısmını AR-GE sürecine aktardık ve şu anda dünyadaki önemli oyuncular arasında rekabet avantajı sağlamaya başladık. Tüm dünyada iç mekân hava temizliği konusunda bir numaralı çözüm olmak için ve bu yerli çözümümüzü dünyaya tanıtmak için çalışmalarımıza devam edeceğiz. Türkiye'de hayal ettiğimiz bu teknolojik çözümün, dünyanın farklı yerlerindeki paydaşların dikkatini çekmesi hem kendimiz hem ülkemiz adına gurur verici" dedi.

Sektör Öncüleri Tarafından Yakından Takip Ediliyor

Türkiye'de İstanbul, İzmir ve Ankara'yı pilot bölge olarak seçen firma, üç yıllık süreçte sayısı 50'ye ulaşan geniş bayi ağına ulaştı. 2020 yılı sonunda bayi sayısını 100 arttırmayı ve dünya genelinde 30'a yakın distribütöre ulaşmayı hedefleyen Sercair'in gelecekte büyük veri (big data) faaliyetlerine odaklanmayı hedefliyor.

Sercair Dünya Pazarında Görücüye Çıkıyor!

Almanya'da ve ABD'de sektör öncüsü firmalarla distribütörlük anlaşması imzalayan ve dünya lideri markalarla private label anlaşması yapan firmanın geliştirdiği akılcı çözüm, başta hava kirliliğinin ön plana çıktığı ülkeler olmak üzere tüm dünyada sektörü yatırımcılarının merceğine girdi. Yurt dışı faaliyetleri kapsamında, geçtiğimiz yaz Atlanta'da Glass Build America fuarına katılan ve burada gördüğü büyük ilginin yanı sıra, fuarın en teknolojik ürünü seçilen Sercair, Kasım 2019'da Amerika'da Green Build Fuarına katıldı, Ocak 2020'de Las Vegas'ta CES Fuarı'nda, 2020 Mart ayında ise Nuremberg'de düzenlenecek Fensterbau Fuarı'nda ve Türkiye'deki Avrasya 2020 fuarına görücüye çıkacak.