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Sercan Yıldırım, Survivor'da kendisine örnek aldığı eski yarışmacıyı açıkladı

Survivor Ünlüler Gönüllüler için geri sayım başladı. Ünlüler takımında yarışacak olan Sercan Yıldırım, yarışmada kendisi gibi eski bir futbolcu olan Ümit Karan'ı örnek aldığını söyledi.

14.02.2020 19:40 | Son Güncelleme: 14.02.2020 20:00

Merakla beklenen Survivor Ünlüler Gönüllüler yarışması için geri sayım devam ederken, Ünlüler takımında yarışacak olan Sercan Yıldırım ile Gönüllüler takımında yarışacak Evrim Keklik, Oğuzhan Uğur'un sunduğu Tehlikeli Sular programına katıldılar.

SURVIVOR'A KATILMASINA ESER YENENLER ARACI OLDU

Eski futbolcu Sercan Yıldırım, Survivor'a katılma sürecinin çok hızlı geliştiğini söylerken, yarışmaya Eser Yenenler'in aracı olmasının ardından katıldığını dile getirdi.

ÜMİT KARAN'I ÖRNEK ALIYOR

Oğuzhan Uğur, konuklarına "Kendinizi yakın hissettiğiniz Survivor yarışmacısı kim" sorusunu yöneltti. Sercan Yıldırım, kendisi gibi eski futbolcu olan Ümit Karan'ın ismini söylerken, Evrim Keklik ise Nagihan Karadere'nin izinden gideceğini dile getirdi.

OĞUZHAN UĞUR SURVIVOR'I YORUMLAYACAK

Öte yandan ünlü Youtuber Oğuzhan Uğur, Survivor boyunca hem yorumlarıyla hem de konuklarıyla Tehlikeli Sular programını acunn.com'da sunacak.

Sercan Yıldırım, Survivor'da kendisine örnek aldığı eski yarışmacıyı açıkladı

Sercan Yıldırım, Ümit Karan, Magazin


HABER YORUMLARI (2)
PORTAKAL ORTAKAL:milleti böyle programlarla uyutun dolarları götürün sonrada fakir fukaradan alınan paralarla yardım ediyoruz diye havanızı basın. milletde desinki gördünmü ne güzel insan. halbuki senden benden çıkan paralar zaten.
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98765:hadi yeni survivor tüm yarışmacılar için allah hayırlı sağlıklı survivor nasip etsin amin sakatsız olsun güzel bir survivor müacedelesi izlemek dileğiyle
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