Menü
Haberler ›› Güncel ››Serçeler mahallesinin su sorunu ortadan kalktı - Güncel

Serçeler mahallesinin su sorunu ortadan kalktı

MASKİ Genel Müdürlüğü, Demirci ilçesine bağlı Serçeler Mahallesi'nde içme suyu hattı döşeme çalışması gerçekleştirdi.

09.03.2020 15:57 | Son Güncelleme: 09.03.2020 15:57
Serçeler mahallesinin su sorunu ortadan kalktı

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, ihtiyaç olunan noktalarda altyapı çalışması gerçekleştirerek, içme suyu sorunlarını ortadan kaldırıyor. Bu kapsamda, İçme Suyu Dairesi Başkanlığı tarafından, Demirci ilçesine bağlı Serçeler Mahallesi'nde içme suyu hattı döşeme çalışması gerçekleştirildi. Ahmetler mahallesinde de ömrü tükenen içme suyu boruları yenileriyle değiştirildi. Yapılan çalışmalar ile eski hattın sebep olduğu arızalar da ortadan kaldırıldı. Vatandaşlara daha kesintisiz su temini sağlandı.

"SU SORUNU ORTADAN KALKTI"

Serçeler Mahalle Muhtarı Mustafa Atıcı, "6 ay su sorunu yaşadık, MASKİ ekiplerine bildirdikten sonra hızlı bir şekilde bu sorun ortadan kaldırıldı. Emeği geçen herkesten Allah razı olsun" dedi.

Kaynak: Bültenler

Etiketler : Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi, Güncel
Paylaş

Manşet 

Haberler

Mustafa Sandal'dan Acun Ilıcalı'ya gönderme: O Ses Türkiye müzik değil şov yarışması Güncel
Mustafa Sandal'dan Acun Ilıcalı'ya gönderme: O Ses Türkiye müzik değil şov yarışması
Bakan Koca: İran ile sınırımızı kapatmamız salgının ülkemize girişini engelledi Güncel
Bakan Koca: İran ile sınırımızı kapatmamız salgının ülkemize girişini engelledi
Kocasının kayıp başvurusunda bulunduğu kadın, evini kendi rızasıyla terk etmiş Güncel
Kocasının kayıp başvurusunda bulunduğu kadın, evini kendi rızasıyla terk etmiş
Kuyumculardan altın uyarısı: Yıl içerisinde 400 TL'yi görecektir Güncel
Kuyumculardan altın uyarısı: Yıl içerisinde 400 TL'yi görecektir
Kardeşini öldürmediğini söyleyip tahliyesini istemişti; DNA örneği de eşleşmedi Güncel
Kardeşini öldürmediğini söyleyip tahliyesini istemişti; DNA örneği de eşleşmedi
FETÖ'cü gizli tanık itiraf etti: Erdoğan'ın attan düştüğü gün, ata ilaçlar verildi Güncel
FETÖ'cü gizli tanık itiraf etti: Erdoğan'ın attan düştüğü gün, ata ilaçlar verildi
İki çocuk annesi kadının eski kocası tarafından çocuğunun gözü önünde vurulduğu anların görüntüleri ortaya çıktı Güncel
İki çocuk annesi kadının eski kocası tarafından çocuğunun gözü önünde vurulduğu anların görüntüleri ortaya çıktı
Çin'de korona salgınında günlük vaka sayısı düşmeye başladı Güncel
Çin'de korona salgınında günlük vaka sayısı düşmeye başladı