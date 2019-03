Serçelere Islık Çalan Adam

Kaynak: AA

MUSTAFA KURT - Antalya 'nın Alanya ilçesinde yaşayan Suriyeli Muhammet Zekeriya Duyari, ıslıkla çağırdığı serçeleri elleriyle besliyor.Suriye'deki iç savaş nedeniyle 8 yıl önce ülkesini terk ederek Alanya'ya yerleşen 60 yaşındaki emlakçı Duyari, her gün düzenli olarak gittiği parkta yem verdiği serçelerle iletişim kurmayı başardı. Önceleri attığı ekmek ve simit parçalarını yerde yiyen serçeler, bir süre sonra Muhammet Zekeriya Duyari'nin avuçlarına konarak ekmek ve simitleri yemeye başladı.Duyari'nin 5 yıl boyunca her gün aynı saatte gittiği parkta serçelerle kurduğu bağ, hem turistlerin hem de vatandaşların dikkatini çekti.Her gün deniz kıyısındaki parka gelerek serçelerle konuşan Muhammet Zekeriya Duyari, AA muhabirine yaptığı açıklamada, daha önce kuşlarla hiçbir iletişiminin olmadığını söyledi.Suriye'den 8 yıl önce ayrılarak Türkiye 'de yaşamaya başladığını anlatan Duyari, "Hava almak ve rahatlamak için dışarıya çıkmış ve bir parkta oturmuştum. Bu sırada yanıma gelen serçelere simit parçalarını vermeye başladım. Serçeler bana yakınlaştıkça onlara ilgim arttı. Daha sonra ekmek getirmeye başladım ve artık her gün onları görmeye geliyorum. Onları görmeden edemiyorum. Kuş merakım da böylece başladı." dedi."Onlara çok alıştım"Muhammet Zekeriya Duyari, serçelerin normalde insanlara yaklaşmadığını ve kaçtığını, ancak kendisinin parktaki bir bankta oturmaya başlayınca her gün ıslık çalarak ekmek ve simit parçaları vermeye başladığı bu ürkek kuşların kendisine yakınlaştığını belirtti.Serçelerin yaklaşmasıyla birlikte ekmek ve simit getirmeye devam ettiğini anlatan Duyari, "Sanırım bana alıştılar. Bazı günler kuşların beni beklediğini görüyorum. Kuşların bana bu ilgisi de buradaki turistlerin ilgisini çekti. Benimle diyaloğa girmeye çalıştılar. Buradaki kuşlar bana, ben de onlara çok alıştım. Her gün onları beslemeye geliyorum." diye konuştu.Yağışlı havalara rağmen her gün 17.00-18.00 saatlerinde kuşları beslemek için parka gittiğini dile getiren Muhammet Zekeriya Duyari, işleri nedeniyle şehir dışına çıktığında ise kuşlara yem vermek için bazı arkadaşlarına görev verdiğini kaydetti.Duyari, "Bazı arkadaşlarım denedi ancak yem veren arkadaşlarımın ellerine konup yem yemediler. Şu ana kadar da kimsenin elinden yemediler. Sadece benim elimden yediler. Beni beklediklerini biliyorum. Ben de işlerimi bitirir bitirmez ilk fırsatta serçelerime geliyorum." ifadelerini kullandı.Serçelerin ellerinden yem yemesininin bir süre sonra çevredekilerin de dikkatini çektiğini anlatan Muhammet Zekeriya Duyari, eskiden "Zekeriya" diye çağıranların artık kendisine "Kuşçu", "Serçelerin babası" diye hitap ettiğini söyledi.Duyari, kendisine para yardımı teklif eden turistler olduğunu, ancak bunu kabul etmediğini vurgulayarak, para peşinde olmadığını ve hayatından memnun olduğunu da sözlerine ekledi.