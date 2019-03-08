Serçelerin "bahar" duşu

- Kar
ve buzların erimesiAğaçlardaki serçelerEriyen buzlardan düşen damlalarSerçelerin yıkanmasıSerçelerin "bahar" duşuDoğu Anadolu'da aylardır karla kaplı Erzurum
'da havanın ısınmaya başlamasıyla eriyen karların oluşturduğu su birikintilerini fırsata çeviren serçeler, ilkbaharın ilk günlerinin tadını çıkardıSerçelerin su birikintilerinde sırasıyla yaptığı "bahar duşu" sonrası ağaç dallarında tüylerini temizlemesi renkli görüntüler sunduERZURUM - Erzurum'da hava sıcaklığının 2 dereceye yükselmesinin ardından eriyen kar sularının oluşturduğu su birikintilerine giren serçelerin sıra halinde yıkanması ilginç görüntüler oluşturdu.
Doğu Anadolu'da kar yağışı yüzünden aylardır karla kaplı olan ve soğuk havanın etkili olduğu Erzurum'da, dün yağan yoğun kar yağışı sonrası güneşli bir hava etkili oluyor.
Kışın genellikle hava sıcaklığının sıfırın altında seyrettiği kentte, ilkbahar mevsiminin ilk ayı olan martta güneşli havanın etkisiyle hava sıcaklığı 2 dereceye yükselince karlar erimeye başladı.
Eriyen karların küçük su birikintileri oluşturmasını fark eden ve aylardır suların donması yüzünden içmek için bile su bulmakta zorlanan serçeler, bunu fırsata dönüştürdü.
Ağaçlarda küçük gruplar halinde öbekleşen serçeler daha sonra sırasıyla küçük su birikintilerine girerek hem doyasıya su içti hem de duş alarak temizlendi.
Baharın başlamasının mutluluğunu yaşayan serçelerin su birikintilerindeki duşu sonrası ağaç dallarında gagaları ile tüylerini temizlemesi güzel görseller ortaya çıkardı.
Kar, Güncel
Kaynak: AA