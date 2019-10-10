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Serdal adalı, başkan adaylığı için başvurusunu yaptı

Başkan Fikret Orman'ın istifa etmesiyle 20 Ekim'de seçime gidecek olan Beşiktaş'ta Serdal Adalı, Divan Kurulu'na dilekçesini verdi.

10.10.2019 14:13Serdal adalı, başkan adaylığı için başvurusunu yaptı
Başkan Fikret Orman'ın istifa etmesiyle 20 Ekim'de seçime gidecek olan Beşiktaş'ta Serdal Adalı, Divan Kurulu'na dilekçesini verdi.

Beşiktaş'ta başkan adaylarından Serdal Adalı, adaylık dilekçesini Divan Kurulu'na sundu. Dilekçesini teslim ederken basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Adalı, güzel bir seçim geçmesi temennisinde bulundu. Adalı, "Önümüzdeki seçim inin tüm aday olacak arkadaşlarıma başarılar diliyorum. İnşallah camiamız için hayırlı olur. Düzeyli ve güzel bir seçim olur. Şimdiden herkese başarılar diliyorum. Zor bir dönemden geçiyoruz. Camiamızın bu dönemde birlik ve beraberliğe ihtiyacı olduğu kadar başka hiçbir şeye ihtiyacı yok. İnşallah Beşiktaşımız için hayırlı olur ve güzel günler gelir" ifadelerini kullandı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Adalı'nın dilekçesini vermesi

Serdal Adalı'nın açıklamaları

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- İstanbul

Serdal Adalı, Fikret Orman, Beşiktaş, Spor

Kaynak: DHA

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