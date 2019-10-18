Serdal Adalı'dan Talisca açıkması: Ekonomik sıkıntıları çözersek gelir

Beşiktaş başkan adayı Serdal Adalı seçime günler kala önemli açıklamalarda bulundu. Adalı, özellikle finansal sıkıntıları aşmaları halinde Talisca hatta daha iyi isimlerin bile transfer edilebileceğini açıkladı.

"ABDULLAH AVCI'YA GÜVENİYORUM"

Adalı, Beşiktaş Teknik Direktörü Serdal Adalı hakkında, "İnşallah bu hafta galip gelip, Galatasaray'ı da yenersek teknik ekip hakkında konuşulacak bir şey kalmaz. Ben takıma ve teknik ekibimize güveniyorum. İnşallah sene sonunda Abdullah Avcı ilk şampiyonluğunu Beşiktaş'ta yaşar." ifadelerini kullandı.

"HAKEM HATALARI NEYE GÖRE YAPIYOR"

Hakemler hakkında da konuşan Adalı, "Biz aslında takımı savunduk, hatalara tepki verdik ama medya önünde olmadığı için taraftarımız bunu görmedi. Geçen maçta ki hakem, genç hakem ama böyle hatalar olmaz. Genç hakemlerin ilk haftalar verip bizi deneme tahtası olarak mı görüyorlar. Hakem hataları neye göre yapılıyor hiç anlamıyoruz. Genç hakemlere de yazık 4 maçın haricinde bu tip maç verirseniz hata yapar ona da yazık . Böyle hakemlerin başlama maçı büyük maçlar olmamalı. Beşiktaş maçına verilmesin. İnşallah bir hata olmaz biz açıklama yapmak zorunda kalmayız. Beşiktaş deneme tahtası haline gelmesin. Hatadan sonra verilen kararlar hiç bir şeyi düzeltmiyor hata olduktan sonra hakemin sözleşmesini yırtmışsınız, hakemliğini bitirmişsiniz bu bizim emeklerimizi toparlamıyor bir senemizi yok ediyor. Önemli olan hakem hatası olmadan düzeltmek. Hata olduktan sonra ne işe yarar. Hakemlerin kötü niyetli olduklarına inanmak istemiyorum önemli olan bize veya herhangi bir kulübe olan hata üstüne geldiğin zaman ortaya çıkıyor. Diğer kulüpler gibi hakemi kontol altına almak için çıkıp konuşmak istemiyoruz. 4 büyüklerin maçını yönetmemiş ilk defa bizde denen birini veriyorlar buna izin vermeyeceğiz." dedi.

"TALISCA DA GELİR DAHA İYİLERİ DE"

Beşiktaş'ın başkan adayı Adalı, transfer için, "Devre arasında transfer düşüncemiz var. Üç kulvarda mücadele ediyoruz. Ciddi bir scout ekibimiz var. Çalışmalara başladık. Ocak ayında mutlaka forvet alacağız. Ekonomik sıkıntıları çözersek Talisca da gelir, daha iyisi de gelir." diyerek sözlerini tamamladı.