Serdal Adalı, Mario Gomez iddialarını yalanladı!

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman'ın kararı sonrasında Siyah- Beyazlılar'da son 2 dönemdir transferden sorumlu yönetici olarak görev yapan Umut Güner, kızağa çekilmişti! Başkan Orman, Güner'in yerine transferin patronluğu görevini Serdal Adalı'ya vermişti. Yeni sezon öncesinde çalışmalarını sürdüren Adalı, planlarıyla ilgili olarak çarpıcı açıklamalarda bulundu.

"BÖYLE BİR TALEP YOK"

İlk olarak Almanya Bundesliga'da Stuttgart formasıyla küme düşen takımın eski golcüsü Mario Gomez'in Kara Kartal'a geri dönmek istediği iddialarıyla ilgili olarak konuşan başarılı yönetici, "Biz şu anda santrfor arayışı içinde değiliz. Kadromuzda Burak Yılmaz ve Güven Yalçın var. Bu yüzden Mario Gomez'le ilgili bir girişimimiz yok. Böyle bir talep de yok" sözlerini sarf etti.

"DAHA TRANSFERİN BAŞINDAYIZ"

Teknik direktör Abdullah Avcı'nın bu yönde bir talepte bulunması halinde bunu karşılayabilecek durumda olduklarını da söyleyen Adalı, "Eğer hocamız gerek duyup bir golcü daha isterse o zaman gerekeni yaparız. Ama Gomez mi olur başka biri mi olur bunu kestirmek zor. Daha transferin başındayız" ifadelerini kullandı.

"TOSİC'İN GERİ DÖNMEK İSTEMESİ DOĞAL"

Kulübün transfer gündeminde olan takımın bir başka eski oyuncusu Duşko Tosiç'in durumunu da değerlendiren Serdal Adalı, Guangzhou RF forması giyen Sırp stoper için, "Beşiktaş'tan ayrılan her oyuncunun olduğu gibi Tosic'in de Beşiktaş'a geri dönmek istemesi oldukça doğal. Ama bu konuda verilmiş net bir kararımız yok. Bütçemizi yarı yarıya indirmeyi planlıyoruz. Bu doğrultuda maliyeti az ve katkısı çok olacak isimlere bakacağız. Tüm alternatifleri masaya yatıracağız. Tosic de bunların içinde olabilir" yorumunu yaptı.

(Fanatik)