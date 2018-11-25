Beşiktaş Kulübü
İkinci Başkanı Serdal Adalı
, "(VAR uygulaması) Bize göre yararlı ama bazen sonuçları bizim aleyhimize oluyor. Üstünde çok tartışılmasını da doğru bulmuyorum. Sonuçta bir karar verilecek." dedi.
Adalı, Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında Kayseri
'de oynanan ve 4-1 kazandıkları MKE Ankaragücü
karşılaşmasının ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, ihtiyaçları olan bir galibiyet aldıklarını söyledi.
Beşiktaşlı sporcuların sahada iyi mücadele ettiğini belirten Adalı, "Hepsini kutluyorum. İnşallah devamı gelir. Önümüzdeki hafta önemli bir maçımız var, ona hazırlanacağız. İnşallah önümüzdeki haftayı da iyi bir sonuçla geçiririz." diye konuştu.
Adalı, genç oyuncuların sahada iyi bir uyum gösterip mücadele ettiğini dile getirdi.
Eksik kadroyla sahaya çıkan oyuncularla ilgili soruyu da yanıtlayan Adalı, Şenol Güneş
'in kararlarının yerinde olduğunu ifade etti.
Video Yardımcı Hakem (VAR) uygulaması ile ilgili değerlendirmede bulunulması istenen Adalı, "Bize göre yararlı. ama bazen sonuçları bizim aleyhimize oluyor. Üstünde çok tartışılmasını da doğru bulmuyorum. Sonuçta bir karar verilecek." yorumunu yaptı.
Kayseri,Beşiktaş Spor Kulübü,Serdal Adalı
25 Kasım 2018 Pazar 03:12