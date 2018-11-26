26 Kasım 2018, 00:12
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Serdar Ali Çelikler: "Fenerbahçe'yi Perişan Ederler"

Serdar Ali Çelikler: "Fenerbahçe

CNN Türk'te yayınlanan "Pazar Akşamı Futbol" programında gündemi yorumlayan Serdar Ali Çelikler, Fenerbahçe ile ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu.



CNN Türk'te yayınlanan "Pazar Akşamı Futbol" programında Fuat Akdağ, Tayfun Bayındır ve Kuddusi Müftüoğlu ile birlikte gündemi değerlendiren Serdar Ali Çelikler, Trabzonspor'a deplasmanda 2-1 mağlup olan Fenerbahçe hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Serdar Ali Çelikler'in açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Fenerbahçe'yi perişan ederler"

"Sen Başakşehir deplasmanına gideceksin, Beşiktaş deplasmanına gideceksin, Galatasaray ile içeride oynayacaksın ama Galatasaray o zamana kadar toplayacak. Şimdi haftaya Kasımpaşa ile oynuyorsun, 3 tane fırtına gibi forveti var, Mustafa (Denizli) hocama selam söyleyelim, şimdi böyle orta saha bulsun perişan ederler, fark olur."

"20-25 puanı bulamazsan sıkıntı çekersin"

"Ondan sonra döndün Akhisar'a gidiyorsun, ne olacağı belli değil, şaka maka 20-25 puanı bulamazsan sıkıntı çekersin, 13 puandasın. Artık inadın lüzumu yok, Ali Koç'a bunu seslenmek istiyorum, bunun adı inat çünkü. Bu bir vizyon, sabır falan değil yani, olmayacak, kral çıplak."

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Serdar Ali Çelikler,Fenerbahçe

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