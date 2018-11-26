Serdar Ali Çelikler: "Fenerbahçe'yi Perişan Ederler"

CNN Türk'te yayınlanan "Pazar Akşamı Futbol
" programında Fuat Akdağ
, Tayfun Bayındır
ve Kuddusi Müftüoğlu
ile birlikte gündemi değerlendiren Serdar Ali Çelikler
, Trabzonspor
'a deplasmanda 2-1 mağlup olan Fenerbahçe
hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu.Serdar Ali Çelikler'in açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:
"Fenerbahçe'yi perişan ederler"
"Sen Başakşehir
deplasmanına gideceksin, Beşiktaş
deplasmanına gideceksin, Galatasaray
ile içeride oynayacaksın ama Galatasaray o zamana kadar toplayacak. Şimdi haftaya Kasımpaşa
ile oynuyorsun, 3 tane fırtına gibi forveti var, Mustafa (Denizli
) hocama selam söyleyelim, şimdi böyle orta saha bulsun perişan ederler, fark olur."
"20-25 puanı bulamazsan sıkıntı çekersin"
"Ondan sonra döndün Akhisar
'a gidiyorsun, ne olacağı belli değil, şaka maka 20-25 puanı bulamazsan sıkıntı çekersin, 13 puandasın. Artık inadın lüzumu yok, Ali Koç
'a bunu seslenmek istiyorum, bunun adı inat çünkü. Bu bir vizyon, sabır falan değil yani, olmayacak, kral çıplak."
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Serdar Ali Çelikler,Fenerbahçe
26 Kasım 2018 Pazartesi 00:12