Serdar Aslan Seçim Sonuçları

31 Mart seçimlerinde Bağımsız İSTANBUL BEŞİKTAŞ belediye başkan adayı olan Serdar Aslan isimli adayın aldığı oy oranı belli oldu. İSTANBUL BEŞİKTAŞ ilçesinde toplam 11 aday ile yarışan Serdar Aslan isimli Bağımsız adayının aldığı oy oranını haberimizden öğrenebilirsiniz.

Türkiye, 31 Mart'ta belediye başkanı, belediye meclis üyesi ve muhtarlarını seçmek için sandığa gitti. Partilerin hummalı çalışmaları sonucu sandıklar açıldı ve yerel seçimde adayların aldığı oy oranları belli oldu. Peki 31 Mart 2019 Yerel Seçiminde Bağımsız İSTANBUL BEŞİKTAŞ adayı Serdar Aslan kimdir? Bağımsız İSTANBUL BEŞİKTAŞ adayı Serdar Aslan yüzde kaç oy aldı?

Serdar Aslan Oy Oranları ve Seçim Sonuçları

31 Mart yerel seçimlerinde Bağımsız İSTANBUL BEŞİKTAŞ belediye başkan adayı olarak gösterilen Serdar Aslan BEŞİKTAŞ ilçesinde % 0,48 oranında oy almıştır. BEŞİKTAŞ ilçesinde % 0,48 oranında oy olan Serdar Aslan adlı Bağımsız adayı toplamda 531 adet oy sayısına ulaştı.

İSTANBUL BEŞİKTAŞ ilçesinde AK Parti, CHP, MHP, DSP, VP adaylarının aldığı oy oranlarını detaylı olarak incelemek istiyorsanız tıklayınız.