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Serdar Ayyıldız'dan DJ'lik eğitimi almak için sıraya girdiler

Şöhreti Türkiye sınırlarını aşan ünlü DJ ve aranjör Serdar Ayyıldız'ın Beşiktaş'ta açtığı DJ Academy Dijital Radyo İstasyonu Kayıt ve Aranje Stüdyosu büyük ilgi gördü

16.12.2019 17:39 | Son Güncelleme: 16.12.2019 17:39Serdar Ayyıldız'dan DJ'lik eğitimi almak için sıraya girdiler

Geniş eğitmen kadrosu ve modern müziğin tüm gereksinimlerini karşılayan DJ okulunda ev hanımlarından iş adamlarına, doktorlardan mimarlara kadar birçok farklı iş dalından insanlar DJ'lik öğrenmeye geliyor.& ;

'Türk DJ'ler ilgi görüyor'

Müzik bilgisini öğrencilerine de aktararak bir ilke imza atan Serdar Ayyıldız, "Ülkemizde DJ'lik çok popüler oldu. İnsanlar müzik yaparak mutluluğu ve huzuru buluyor.& ; Okulumuzdan öğrendikleriyle birçok gencimiz, dünyada müzik yapmaya başlayacak.

Türk DJ'ler Kanada, Dubai, İspanya, Yunanistan, ABD, Fransa, Maldivler, Almanya ve Belçika'da büyük ilgi görüyor" dedi.


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Kaynak: Snob Magazin

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