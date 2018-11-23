Konyaspor Maçında Kırmızı Kart Gören Serdar Aziz, Beşiktaş Derbisinde Forma Giyemeyecek

Galatasaray'ın Konyaspor ile oynadığı karşılaşmada sarı-kırmızılıların defans oyuncusu Serdar Aziz kırmızı kart gördü. 87. dakikada Serdar Aziz'in Nejc Skubic'e ceza sahası içinde yaptığı müdahale sonrasında hakem Hüseyin Göçek penaltı noktasını gösterdi.
SERDAR AZİZ, TOPU HAKEME FIRLATTI
Pozisyonun devamında Serdar, topu hakem Hüseyin Göçek'e doğru atınca doğrudan kırmızı kartla oyun dışı kaldı. Serdar Aziz gelecek hafta deplasmanda oynanacak Beşiktaş derbisinde takımını yalnız bırakacak.
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