23 Kasım 2018, 22:40
»»

Konyaspor Maçında Kırmızı Kart Gören Serdar Aziz, Beşiktaş Derbisinde Forma Giyemeyecek

Atiker Konyaspor karşılaşmasının 87. dakikasında kırmızı kart gören Galatasaraylı Serdar Aziz, gelecek hafta oynanacak Beşiktaş derbisinde takımını yalnız bırakacak.

Galatasaray'ın Konyaspor ile oynadığı karşılaşmada sarı-kırmızılıların defans oyuncusu Serdar Aziz kırmızı kart gördü. 87. dakikada Serdar Aziz'in Nejc Skubic'e ceza sahası içinde yaptığı müdahale sonrasında hakem Hüseyin Göçek penaltı noktasını gösterdi.

SERDAR AZİZ, TOPU HAKEME FIRLATTI

Pozisyonun devamında Serdar, topu hakem Hüseyin Göçek'e doğru atınca doğrudan kırmızı kartla oyun dışı kaldı. Serdar Aziz gelecek hafta deplasmanda oynanacak Beşiktaş derbisinde takımını yalnız bırakacak.

Konyaspor,Galatasaray,Beşiktaş,Serdar Aziz
23 Kasım 2018 Cuma 22:40



YORUMLAR (19)
MAÇO: Bu penaltı diyenler futboldan anlamıyor demek. Serdarin ayağına ben mi bastım. Serdara faul var.
Yayından Kaldır
1 37
Cevap yaz
AMASALI: sanki bi kedi gördüm ewet ewet bi kedi gördüm
Yayından Kaldır
2 0
Cevap yaz
VİZELİ: Buz gibi penaltı neyi tartışıyoruz dagilalim beyler ben Arif Erdem ben Burak Yılmaz
Yayından Kaldır
15 1
Cevap yaz
ŞEREF: Hangi maçta oynadı ki beşiktaş derbisinde oynasın.
Yayından Kaldır
2 1
Cevap yaz
BEŞİKAŞK: Alanyasporun ahı çıkıyor
Yayından Kaldır
12 1
Cevap yaz
Tüm 19 yorumu okumak için tıklayın