Serdar Aziz, Porto Maçında Cezalı!

<br><br>UEFA Şampiyonlar Ligi D Grubu'ndaki 5. maçında temsilcimiz Galatasaray deplasmanda Rusya'nın Lokomotiv Moskova takımı ile karşı karşıya gelirken Serdar Aziz şoku yaşandı.<br><br>Lokomotiv Stadyumu'nda oynanan mücadelenin 34. dakikasında orta sahada rakibine yaptığı faulün ardından İspanyol hakem Antonio Mateu'dan sarı kart gören Serdar Aziz, Devler Ligi'nin 6. haftasında İstanbul'da oynanacak Porto maçında cezalı duruma düştü.<br><br>]<br><br><div style='position: relative;width: 100%;display: inline-block;'><div style='padding-top: 56.25%;'></div></div>