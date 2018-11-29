29 Kasım 2018, 00:57
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Serdar Aziz, Porto Maçında Cezalı!

Serdar Aziz, Porto Maçında Cezalı!

Galatasaray'ın başarılı stoperi Serdar Aziz, Lokomotiv Moskova maçında gördüğü sarı kartla Porto karşısında cezalı duruma düştü.



UEFA Şampiyonlar Ligi D Grubu'ndaki 5. maçında temsilcimiz Galatasaray deplasmanda Rusya'nın Lokomotiv Moskova takımı ile karşı karşıya gelirken Serdar Aziz şoku yaşandı.

Lokomotiv Stadyumu'nda oynanan mücadelenin 34. dakikasında orta sahada rakibine yaptığı faulün ardından İspanyol hakem Antonio Mateu'dan sarı kart gören Serdar Aziz, Devler Ligi'nin 6. haftasında İstanbul'da oynanacak Porto maçında cezalı duruma düştü.

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Lokomotiv Moskova,Galatasaray,Porto,Serdar Aziz

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