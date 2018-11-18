18 Kasım 2018, 09:46
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Milli Takım, Sakatlıkları Nedeniyle Serdar Aziz ve Hakan Çalhanoğlu'nu Kadrodan Çıkardı

Ukrayna ile 20 Kasım'da karşılaşacak olan A Milli Futbol Takımımızda sakatlıkları bulunan Serdar Aziz ve Hakan Çalhanoğlu, kulüplerine döndü.

Ukrayna ile 20 Kasım'da Antalya'da özel maçta karşı karşıya gelecek A Milli Futbol Takımı'nda sakatlıkları bulunan Serdar Aziz ve Hakan Çalhanoğlu, aday kadrodan çıkarıldı.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada Serdar Aziz'in İsveç maçı öncesindeki ısınma sırasında kasık adalesindeki zorlanma nedeniyle müsabakada yer alamadığı belirtildi.

HAKAN KULÜBÜNE DÖNÜYOR

Hakan Çalhanoğlu'nun ise ayağındaki sakatlıkla ilgili tedavisine kulübünde devam etmesinin uygun görüldüğü kaydedildi.

Serdar ve Hakan'ın sabah saatlerinde A Milli Takım'ın Konya'daki kampından ayrıldığı bildirildi.

Antalya,20 Kasım,Hakan Çalhanoğlu,Serdar Aziz
18 Kasım 2018 Pazar 09:46



YORUMLAR (2)
MİLLİYET: Yıllarca yabancı denediniz olmadı. Türk denediniz olmadı. Olmayanı zorlamayın. Madem gençleşeceğiz beyinde gençleşsin gittiniz işi bitik adama medet umdunuz. Olllmmaaazzzz. Türk birini getirin adam halletsin
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1453: takımda ruh yok! malesef bıtırıcılık yok! ne olacak bu mıllı takım 80 mılyonluk ulkede futbolun en one cıktıgı bı spor oldugu dusunuldugunde yazık halımıze yazık . . .
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