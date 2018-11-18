Serdar Aziz ve Hakan Çalhanoğlu Aday Kadrodan Çıkarıldı

18 Kasım 2018 Pazar 09:50



18 Kasım 2018 Pazar 09:50

Ukrayna ile 20 Kasım'da Antalya'da özel bir mücadele yapacak A Milli Futbol Takımı'nda, Serdar Aziz ve Hakan Çalhanoğlu sakatlıklar nedeniyle aday kadrodan çıkarıldı.Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) konuyla ilgili yaptığı açıklamada şu ifadeler yer aldı:"Ukrayna ile 20 Kasım'da Antalya'da özel bir karşılaşma oynayacak A Milli Takımımızda iki futbolcu, sakatlıkları nedeniyle aday kadrodan çıkarıldı. Serdar, dün akşam oynanan Türkiye-İsveç maçı öncesindeki ısınma sırasında kasık adalesindeki zorlanma nedeniyle müsabakada yer alamamıştı. Hakan'ın ise ayağındaki sakatlıkla ilgili tedavisine kulübünde devam etmesi uygun görüldü. Serdar ve Hakan, sabah saatlerinde A Milli Takım'ın Konya'daki kampından ayrıldı." - İstanbul