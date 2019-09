Serdar bostancı: türk bayrağını dalgalandırmak bizim için çok önemli

"Şu anda ralli tamamen planladığımız gibi devam ediyor"

"Parkur her sene daha kırıcı hale geliyor"

"Sokakta makas atarak ya da drift yaparak sadece başlarını belaya sokarlar"

Mustafa AKIN/ Marmaris, -

2019 Dünya Ralli Şampiyonası'nın 11'inci ayağı Marmaris'te zorlu parkurlarda devam ediyor. Bu yıl düzenlenen şampiyonaya 9 otomobil ile katılan Castrol Ford Team Türkiye'de Takım Direktörü Serdar Bostancı, Demirören Haber Ajansı'na açıklamalarda bulundu.

Dünya Ralli Şampiyonası Türkiye ayağının turizm ve tanıtım açısından da önemli olduğunun altını çizen Serdar Bostancı, ülkede yapılan en büyük Uluslararası organizasyon olduğunu ifade etti. Castrol Ford Team Türkiye olarak en iyi şekilde varlık göstermeye çalıştıklarını dile getiren Serdar Bostancı, "Toplam 9 otomobille start aldık. Bu yarış bizim için iki açıdan önemli; Hem Türkiye Ralli Şampiyonası açısından, hem de Dünya Ralli Şampiyonası açısından. Birinci pilotumuz Murat Bostancı şu an WRC 2 kategorisinde genel klasman üçüncüsü, bu bizim için iyi bir sonuç ama daha da iyi olabilir, yarış uzun. Türkiye Ralli Şampiyonası'nda pilotlarımız Murat Bostancı birinci, Buğra Banaz ikinci gidiyorlar, bu da bizim için güzel bir sonuç. İki tekerlek çekişli araçlarda yine bizim araçlarımız birinci gidiyor, yani şu anda ralli tamamen planladığımız gibi devam ediyor. Burada Türk bayrağını dalgalandırmak bizim için çok önemli ve gurur verici, umarım yarış sonunda elde ettiğimiz güzel neticeleri paylaşırız" dedi.

"PARKUR HER SENE DAHA KIRICI HALE GELİYOR"

Türkiye Rallisi'nde her sene parkurun biraz daha kırıcı hale geldiğini ifade eden Serdar Bostancı, "Geçen sene herkes, özellikle takımlar ve pilotlar, parkurun kırıcılığından şikayet ediyordu. Bu sene daha iyi olacağını bekliyorduk ve aslında aldığımız haberler de o yöndeydi. Etaplar düzeltildi ve çok daha iyi olduğu yönündeydi ama şu an geçen seneden daha kırıcı. Ama bu da eşit şans demektir, kırıcıysa herkese kırıcı. Motor sporlarında bu maliyeti çok artıran bir faktör, daha ilk etapta 7-8 tane otomobil lastik patlattı. Otomobil Sporları Federasyonu da buradan gerekli mesajı alıyordur, eminim ki önümüzdeki sene daha iyi parkurda yarışacağız" diye konuştu.

"SOKAKTA MAKAS ATARAK YA DA DRİFT YAPARAK SADECE BAŞLARINI BELAYA SOKARLAR"

Serdar Bostancı, hayatını otomobil sporlarına verdiğini dile getirerek, bu sene 45'inci yılı olduğunu söyledi.

Bostancı, son dönemde hayatımızda makas atmak ve drift yapmak diye iki terimin ortaya çıktığını belirterek, "Biz hep aynı ortamlarda buna benzer mesajlar vermeye çalışıyoruz. Bunlar kanı kaynayan, otomobili seven, belki otomobil sporlarının içine girdiği zaman çok başarılı olabilecek arkadaşlarımız. Caddelerde yanlış şeyler yapıp suç işleyeceklerine, başlarını belaya sokacaklarına gelsinler ve bir yerden motor sporlarının içine girmeye çalışsınlar. Basamakları teker teker çıkarak belki önce hakemlik yapıp federasyonlarda çalışarak başarılı olabilirler. Bu yarışta sadece 1500 gözetmen yer alıyor, bunların görevlerini alıp sonra da hak ediyorlarsa bizim gibi, Türkiye'deki diğer büyük takımlarda görev alıp neden Türkiye ve Dünya Ralli Şampiyonası'nda ülkemizi temsil etmesinler? Sokakta makas atarak ya da drift yaparak hiçbir yere varamazlar, sadece başlarını belaya sokarlar. Halbuki diğer yönde devam edip bizlerin çatısı altına girmeye çalışırlarsa, bundan şan, şöhret belki de para kazanmaları mümkün olur" şeklinde konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Serdar Bostancı'nın açıklamaları