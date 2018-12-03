Serdar Durer, Dünya Engelliler Günü Münasebetiyle Bir Mesaj Yayınladı.

Düşünce Akademisi Genel Başkanı

Düşünce Akademisi Genel Başkanı Serdar DURER yayımladığı mesajında şunları ifade etti; hepimiz birer engelli adayıyız. Engellilere karşı sevgide, şefkatte, ilgide, muhabbette asla bir kusura düşmemeliyiz. Engelli insanlarımızı eve hapseden, hayatta küstüren anlayışın son yıllarda yıkılmaya başlandığını görmek, insanı mutlu ediyor. Merkezi Hükumetin son yıllarda engelli insanlarımız için yapmış olduğu yasal düzenlemeler, yine yerel yönetimlerin çeşitli çabaları ve düzenlemeleri takdire şayandır.

Serdar Durer sözlerine devamla; engelli insanlarımız nüfusumuzun önemli bir kısmını oluşturuyor, bu vatandaşlarımızın geleceğe umutla bakabildikleri bir toplum olabilmeyi başarmalıyız. Daha mutlu, daha müreffeh, daha önünü görebilen bir Türkiye'de engelli insanlarımızın da daha mutlu olmaları sağlanmalıdır. Bu yıl ilimiz Bitlis'te ki bütün engellilerimizi ziyaret etmeli, sorunlarını, sıkıntılarını dinlemeli, bu sıkıntılarını herkes kendi çapında çözmeye, ihtiyaçlarını gidermeye çalışmalıdır. Bitlis'te yaşayan engellilerimizin sayısı ciddi bir oranda olup, kamu kurumları başta olmak üzere, ilimizde yaşayan tüm Sivil Toplum Örgütleri, engellilerimiz için seferber olmalıdır. Herkes inanıyorum ki kendi çapında ilimizde yaşayan engelliler için bir şeyler yapmaya çalışırsa, bir süre sonra ilimizdeki tüm engellilerin, engellerinin ortadan kalktığı görmüş olacağız. Unutmamalıyız ki engellilerin sorunları, toplum olarak ortak sorunumuzdur. Hatta engellilerin sorunları insanlığın ortak bir sorunudur. Toplum olarak daha duyarlı olmalıyız. Engelli vatandaşlarımızın toplumsal yaşama eşit katılımlarının sağlanması hepimizin daha mutlu, daha müreffeh bir toplumda yaşamamızın önemli bir şartıdır.