Serdar DURER "Yılın Fark Yaratan Öğretmeni" Oldu

Eski Milli Sporculardan, Beden Eğitimi Öğretmeni Serdar DURER, öğrencileri ile birlikte Bitlis'teki kafelerintamamına kitap köşeleri yaptırıp, topladıkları binlerce kitabı bu kitap köşelerine bıraktılar. Bu kitapları bırakmakla kalmayıp, okuma saatti, okudukları eserleri analiz etme, gençlerle yaşlıların tecrübelerini dinleme gibi çeşitli etkinlikleri de yapmaktalar. Bitlis birçok medeniyete beşiklik etmiş, açık hava müzesi bir şehir durumunda olup, Bitlis'te rehabilitasyon bekleyen birçok vakıf ve kültür eseri ile birlikte, viran hanelerin ve metruk yerlerin farklı amaçlarla kullanıldığını fark eden Öğretmen Durer, bu mekanların mevcut durumu için birçok farkındalık çalışması yapar.

Kırsal kesimlerde yaşayan çocukların ve gençlerin antropometrik yapılarını ölçme ve çeşitli spor alanlarına kanalize etmek gibi kıymetli bilimsel çalışmalara öncülük etmektedir.