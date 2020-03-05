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Serdar Dursun, "Dünyada benim gibi Türk golcü yok" diyerek Şenol Güneş'e çağrıda bulundu

Cenk Tosun'un sakatlığının ardından Alman basınına konuşan Almanya 2. Lig takımlarından Darmstadt forması giyen Serdar Dursun, "Dünya çapında şu anda benim gibi bir Türk golcü yok. Umudumdan asla vazgeçmedim" diyerek Şenol Güneş'e mesaj gönderdi.

05.03.2020 18:17 | Son Güncelleme: 05.03.2020 19:14

Darmstad forması giyen Serdar Dursun, hayalinin Türk milli takımında oynamak olduğunu ve teknik direktör Şenol Güneş'ten çağrı beklediğini söyledi. Bild Gazetesi'nde "Hiçbir Türk benden iyi vuramaz" başlıklı verilen haberde 26 maçta 14 golle oynayan Serdar Dursun'un gözünü Türk milli takımına diktiği vurgulandı.

"BENİM YERİME İSTATİSTİKLERİM KONUŞUYOR"

Bundesliga 2'de son 7 maçında 6 gol atan 28 yaşındaki Serdar, konu hakkında değerlendirmelerde bulunurken, "Şu anda Türk gazetelerinde ve sosyal medyada zaten çağrılabileceğim konuşuluyor ama beni görüp görmediklerini bilmiyorum. İstatistiklerim benim adıma konuştuğunu düşünüyorum. Dünya çapında şu anda benim gibi bir Türk golcü yok. Umudumdan asla vazgeçmedim" sözlerini kullandı.

Serdar Dursun

A Milli takımda Cenk Tosun, sakatlığının ardından EURO 2020 umutlarını kapatırken, Şenol Güneş'in de nasıl bir karar alacağı merakla beklenmeye başlandı.

(Fotomaç)

Serdar Dursun,

Serdar Dursun, Şenol Güneş, Cenk Tosun, Spor


HABER YORUMLARI (5)
BUNDESLİGA 2:bizim süper ligden daha tempolu daha iyi maçlar vardır bizim ligin sadece adı süper hele ingiltere championship mesala onların 2. ligi bizim süper lige oyun kalitesinde fark atar dünyaca ünlü teknik direktörler çalışıyor orada bizim süper lig emekliler ligi avrupada gözden düşen ne kadar 30 yaş üstü oyuncu varsa bizde oynuyor
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ANKARA:YAZIK LA KAFAYI YEMİŞ ELLAM ALMANYADA
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KASIM:Vaktiyle Ünal Karaman ve başka futbolcula bizim 2. ligden milli takıma katıldı. Üstelik seyrediyorsan Alman 2. ligi ile bizim çok süperrrr???? ligi karşılaştır
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SAMSUN1919:O YÜZDEN Mİ 2LİG. DİYE SORMAZLARMI ADAMA:))
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CEVAP:onların 3. ligi bizim birinci lige bedel futbol bilginde takibinde 0
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5.03.2020 19:59:25