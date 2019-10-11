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Serdar Gökhan'dan Barış Pınarı Harekatı'na destek

Ünlü oyuncu Serdar Gökhan, Barış Pınarı Harekatı'na desteklerini dile getirdi.

11.10.2019 17:52Serdar Gökhan'dan Barış Pınarı Harekatı'na destek
Ünlü oyuncu Serdar Gökhan, Barış Pınarı Harekatı'na desteklerini dile getirdi.

Ünlü sinema oyuncusu Serdar Gökhan, terör örgütlerine karşı başlatılan Barış Pınarı Harekatı'na destek verdi.

Diriliş Ertuğrul dizisinde de rol almış olan Gökhan, sosyal medya hesabı üzerinden, Barış Pınarı Harekatı'na desteklerini dile getirdi. Serdar Gökhan, paylaşımında, "Allah bütün kahraman askerlerimizi hainlerin tuzaklarından korusun. Sayın Cumhurbaşkanım, Başkomutanım, Canımızla, malımızla devletimizin, milletimizin ve ordumuzun emrindeyiz. Barış Pınarı harekatının başarısı için göz bebeğimiz olan ordumuzun komutan ve kahraman askerlerinin acizane duacıyız" ifadelerine yer verdi. - İSTANBUL

Barış Pınarı Harekatı, Serdar Gökhan, Güncel

Kaynak: İHA

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