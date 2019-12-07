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Serdar Gürler coştu, Göztepe seriye bağladı

Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında Göztepe, Ankaragücü deplasmanına konuk oldu. Serdar Gürler'in etkili oyunu ile sahadan 3-1 galip ayrılan Göztepe, yenilmezlik serisini 6 maça çıkardı.

07.12.2019 19:31 | Son Güncelleme: 07.12.2019 19:41

Süper Lig'de 14. hafta maçında ile Göztepe karşı karşıya geldi. Eryaman Stadyumu'nda oynanan maçta kazanan 3-1'lik skorla konuk ekip Göztepe oldu.

Göztepe'ye galibieyti getiren golleri 1. dakikada Halil Akbunar, 47 ve 58. dakikada Serdar Gürler kaydetti. Ankaragücü'nün tek golü 31. dakikada İlhan Parlak'tan geldi.

Bu galibiyetin ardından 6 haftadır mağlubiyet yüzü görmeyen Göztepe puanını 20'ye yükseltti. Ankaragücü 9 puanda kaldı.

Süper Lig'de gelecek hafta Göztepe, bir başka Başkent ekibi Gençlerbirliği ile yine Eryaman Stadyumu'nda karşılaşacak. Ankaragücü de Galatasaray'ın konuğu olacak.

Serdar Gürler coştu, Göztepe seriye bağladı

Serdar Gürler, Ankaragücü, Spor


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