Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Serdar Gürler: Göztepe'de kalacağım

SÜPER Lig ekiplerinden Göztepe'nin en skorer oyuncusu olan Serdar Gürler, kariyerine sarı-kırmızılılarda devam edeceğini söyledi.

11.04.2020 13:24 | Son Güncelleme: 11.04.2020 13:24
Serdar Gürler: Göztepe'de kalacağım

SÜPER Lig ekiplerinden Göztepe'nin en skorer oyuncusu olan Serdar Gürler, kariyerine sarı-kırmızılılarda devam edeceğini söyledi. Sezon sonunda sözleşmesi bitecek tecrübeli futbolcu, "Yönetimimizle görüşmelerimi sürdürüyorum. Konuşuyoruz, şu an resmi bir anlaşma yok ama hiçbir pürüz de gözükmüyor. Göztepe'de çok mutluyum" diye konuştu.

İspanya 'nın Huesca takımından geçen sezonun devre arasında kiralanan Serdar, "Göztepe'deki performansım İspanya'dakine göre çok daha iyi. Göztepe'de yarım kalmış hedeflerim var. Sözleşmem sona eriyor. Ben 3 sene sonra İspanya'ya dönmek isterim. Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın beni istediği söyleniyor. Ama ben zaten çok büyük bir kulüpte forma giyiyorum" ifadelerini kullandı.


Kaynak: DHA

Etiketler: Serdar Gürler, İspanya, Spor
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Yorumlar

Spor Manşet

Haberler

Koronavirüs nedeniyle bir futbol turnuvası daha iptal edildi Spor
Koronavirüs nedeniyle bir futbol turnuvası daha iptal edildi
G.Saray, tecrübeli ismin sözleşmesini uzatıp maaşını düşürecek Spor
G.Saray, tecrübeli ismin sözleşmesini uzatıp maaşını düşürecek
Emre’nin F.Bahçe’deki yeni görevi netleşti! Türkiye’de bir ilk olacak Spor
Emre'nin F.Bahçe'deki yeni görevi netleşti! Türkiye'de bir ilk olacak
Menajerine tam yetki veren yıldız futbolcu G.Saray’dan ayrılıyor Spor
Menajerine tam yetki veren yıldız futbolcu G.Saray'dan ayrılıyor
Sneijder’in gözü Fatih Terim’in koltuğunda! Spor
Sneijder'in gözü Fatih Terim'in koltuğunda!
Talisca heyecan yarattı! Sergen’i etiketlediği paylaşım dikkat çekti Spor
Talisca heyecan yarattı! Sergen'i etiketlediği paylaşım dikkat çekti
’Dolu statta oynamak istiyorum’ diyen yıldız ismi Beşiktaş’a önerdiler Spor
"Dolu statta oynamak istiyorum" diyen yıldız ismi Beşiktaş'a önerdiler
Dünyaca ünlü teknik adam, F.Bahçe’de çalışmak istemiyor Spor
Dünyaca ünlü teknik adam, F.Bahçe'de çalışmak istemiyor
Haberler ›› Spor ››Serdar Gürler: Göztepe'de kalacağım - Spor

Son Dakika Spor Haberleri

14:12: TFF, Can Bartu'yu andı - Spor 14:08: Mesut Urgancılar: "1986-1987 şampiyonu Beşiktaş ilan edilmeli" - Spor 13:57: Pınar Karşıyaka'da tek Taylor kaldı - Spor 13:56: Menemenspor'da Laleci'nin idolü Simeone - Spor 13:41: Erdoğan'ın imzasıyla kamu personeline yapılacak ödemelerin taban ve tavan ücretleri belli oldu - Ekonomi 13:39: İşitme engelli sporcular evde form tutuyor - Spor 13:24: "Ekmek kavgası" diye paylaşılan görüntünün altından trafik kazası çıktı - Haberler 13:07: Galatasaray, sezon sonunda Şener Özbayraklı ile yollarını ayıracak - Spor