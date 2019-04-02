Serdar Kaman Seçim Sonuçları

31 Mart seçimlerinde İyi Parti Kocaeli büyükşehir belediye başkan adayı Serdar Kaman oldu. İyi Parti adayı Serdar Kaman, Kocaeli büyükşehir belediye başkanlığı yarışında yüzde kaç oy aldı? Kocaeli büyükşehir belediyesini hangi aday kazandı? 31 Mart yerel seçimlerine büyük bir özveriyle hazırlanan İyi Parti Kocaeli büyükşehir belediye başkan adayı Serdar Kaman ile ilgili seçim sonuçları ve Kocaeli büyükşehir belediyesi aday yarışı bilgilerine haberimizden ulaşabilirsiniz.

Türkiye, 31 Mart'ta belediye başkanı, belediye meclis üyesi ve muhtarlarını seçmek için sandığa gitti. Partilerin hummalı çalışmaları sonucu sandıklar açıldı ve yerel seçimde adayların aldığı oy oranları belli oldu. Seçime AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti, Vatan Partisi, SP, TKP, BBP, DP, HDP, BTP ve DSP olmak üzere 12 parti katıldı. İyi Parti Kocaeli büyükşehir belediye başkan adayı Serdar Kaman oldu. Seçim sonuçlarının açıklanması ile birlikte Kocaeli büyükşehir belediyesini kim kazandı? sorusu merak konusu oldu. Kocaeli aday yarışı ve Kocaeli seçim sonuçlarını merak ediyorsanız doğru adrestesiniz. İşte detaylar…

Kocaeli Seçim Bilgileri

Kocaeli büyükşehir belediyesi için toplam sandık sayısının 4.196 olduğu belirlendi.

Kocaeli büyükşehir belediyesi için açılan sandık sayısının ise 4.196 olduğu da netleşen bilgiler arasında.

Kocaeli büyükşehir belediyesi için katılım oranının ise % 85,25 ile kayıtlara geçtiği görülüyor

Kocaeli büyükşehir toplam seçmen sayısının ise 1.350.376 olduğu belirlendi.

Kocaeli büyükşehir belediyesi seçimi için oy kullanan toplam seçmen sayısının ise 1.151.239 adet olduğu da yine netlik kazanan bilgiler olarak karşımıza çıkıyor.

İyi Parti Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Serdar Kaman Oy Oranları ve Seçim Sonuçları

31 Mart yerel seçimlerinde İyi Parti Kocaeli büyükşehir belediye başkan adayı olarak gösterilen Serdar Kaman, Kocaeli yarışında % 32,64 oranında aldığı oy ile 2'nci oldu. Millet İttifakı ittifakı adayı Serdar Kaman toplamda 358.514 adet oy sayısına ulaştı.

Serdar Kaman Kimdir?

Serdar Kaman, 1965 yılında Elazığ'da dünyaya geldi. 1987 yılında Gazi Universitesi Tıp Fakültesi'nden mezun oldu ve 1987-1988 yılları arasında Gazi Universitesi Tıp Fakültesi Anatomi Bölümü Asistanlığı yaptı.

1988-1993 yıllarında SSK Okmeydanı Hastanesi'nde Genel Cerrahi Uzmanlık Eğitimi alan Serdar Kaman, 1993-1995 yılları arasında ise Rize Ardeşen Devlet Hastanesi Başhekimlik ve uzman hekimlik görevlerinde bulundu.

1995-1996'da Almanya Bochum Knappschafts Krankenhaus Misafir Araştırma Görevlisi olarak görev yaptı. 1996-1998 yıllarında, Sakarya Hendek Devlet Hastanesi'nde Başhekimlik ve uzman hekimlik görevini yürüttü, 1998-2003'de Türkiye Yüksek İhtisas Hastanesi'nde Gastroenteroloji Cerrahisi Yan Dal Uzmanlık Eğitimi aldı ve 3 ay süre ile Pittsburgh Universitesi (USA), Organ Transplantasyon Bölümünde Misafir Araştırma Görevlisi olarak da çalışmalarını sürdürdü.

Serdar Kaman, 2003-2006 yılları arasında Kocaeli Devlet Hastanesi'nde Uzman Hekim olarak bulundu, 2004 yılından bu yana da Özel Akademi Hastanesi'nde Genel Cerrahi ve Gastroenteroloji Cerrahisi Uzmanlığı yapıyor.

Uzun yıllar Doğru Yol Partisi ile Demokrat Parti'de çeşitli görevler alan Kaman, 1 Kasım seçimlerinde MHP'den Kocaeli Milletvekili adayı oldu.

Serdar Kaman, evli ve 2 çocuk sahibidir.

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