Serdar Karagüzel Seçim Sonuçları

31 Mart seçimlerinde BTP İZMİR KARŞIYAKA belediye başkan adayı olan Serdar Karagüzel isimli adayın aldığı oy oranı belli oldu. İZMİR KARŞIYAKA ilçesinde toplam 11 aday ile yarışan Serdar Karagüzel isimli BTP adayının aldığı oy oranını haberimizden öğrenebilirsiniz.

Türkiye, 31 Mart'ta belediye başkanı, belediye meclis üyesi ve muhtarlarını seçmek için sandığa gitti. Partilerin hummalı çalışmaları sonucu sandıklar açıldı ve yerel seçimde adayların aldığı oy oranları belli oldu. Peki 31 Mart 2019 Yerel Seçiminde BTP İZMİR KARŞIYAKA adayı Serdar Karagüzel kimdir? BTP İZMİR KARŞIYAKA adayı Serdar Karagüzel yüzde kaç oy aldı?

Serdar Karagüzel Oy Oranları ve Seçim Sonuçları

31 Mart yerel seçimlerinde BTP İZMİR KARŞIYAKA belediye başkan adayı olarak gösterilen Serdar Karagüzel KARŞIYAKA ilçesinde % 0,12 oranında oy almıştır. KARŞIYAKA ilçesinde % 0,12 oranında oy olan Serdar Karagüzel adlı BTP adayı toplamda 280 adet oy sayısına ulaştı.

İZMİR KARŞIYAKA ilçesinde AK Parti, CHP, MHP, DSP, VP adaylarının aldığı oy oranlarını detaylı olarak incelemek istiyorsanız tıklayınız.