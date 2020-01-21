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Serdar Ortaç: Başkasının şarkısını okumam ama onun yeri başka

Şarkılarını her zaman kendi yazan ve herkese beste veren Serdar Ortaç, bu kez Caroline Yılmaz'ın şarkısını okuyacak

21.01.2020 17:41 | Son Güncelleme: 21.01.2020 17:41Serdar Ortaç: Başkasının şarkısını okumam ama onun yeri başka

Caroline Yılmaz ve Serdar Ortaç, yeni düet şarkıları ile bu yıla damga vurmaya hazırlanıyorlar. Sözü ve müziği Caroline'e ait olan iddialı bir slow şarkıda düet yapan sanatçılar, şarkının klibinde de birlikte kamera karşısına geçecekler. Serdar Ortaç, "Başkasının şarkısını 1 milyon verseler okumam Caroline'nin hatırı büyük" dedi.

Klipte iki aşığı canlandıracak olan Caroline ve Serdar, birlikte yeni şarkılar yazarak müzik sektörünü canlandırmaya kararlı olduklarını belirtti. Caroline imzalı şarkının klibi 14 Şubat'ta yayınlanacak.


Serdar Ortaç, Magazin

Kaynak: Snob Magazin

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