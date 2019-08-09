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Serdar Ortaç boşandığı eşi Chloe Loughnan'a nafaka ödeyecek mi?

Serdar Ortaç ve Chloe Loughnan, 5 yıllık evliliklerini dün anlaşmalı olarak tek celsede bitirdi. Serdar Ortaç'ın boşanmanın ardından eski eşi Chloe'ye nafaka ödeyeceği öğrenildi.

09.08.2019 15:09
Serdar Ortaç boşandığı eşi Chloe Loughnan'a nafaka ödeyecek mi?

2014 senesinde dünya evine giren ve sürekli haklarında çıkan boşanma haberlerini yalanlayan Serdar Ortaç ile Chloe Loughnan dün boşandı. Adliye çıkışı konuşan çift "Severek ayrıldık" diyerek açıklama yaptılar.

MAĞDUR ETMEMEK İÇİN EV VE ARABA VERDİ

Anlaşmalı olarak boşanan çiftten Serdar Ortaç'ın Chloe Loughnan'a nafaka ödeyeceği de gelen bilgiler arasında. Kanal D'de yayınlanan 2. Sayfa'da yer alan habere göre; Serdar Ortaç beş yıl evli kaldığı Chloe'yi mağdur etmemek için ilk olarak bir otomobil ve bir ev verdi.

BİR GÜN ÖNCE ÖĞRENDİ

Serdar Ortaç'ın bir süredir boşanma işlemleri için avukatlarıyla görüştüğü iddia edildi. Chloe Loughnan ise boşanmayı duruşmadan bir gün önce öğrendi.

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Chloe Loughnan, Serdar Ortaç, Magazin

YORUMLAR (4)
WW WWW: zaten o kadın senin paranı yemek için sana evet demiştir (koklatıyor muydu bilinmez). neden olsa ÖZGÜR kadınlar, para için istediğine verir
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BİR ANNE: ay Allahım sana geliyorum. madur olmaması için ev araba almış. tühh tüh ne de magdur olurdu ya ne demezsin. nafaka vercem de gec. magdur nedir? hayatta o kadar magdur insan varki sizin 1 günde harcadığınız o insanların 1 yıllık geliri bile olmuyor.
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SİZS: bir daha bu tiple chloe loughnan gibi kadını bulamazsın artık
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YİĞİDO 58: para nam şöhret sonuç hüsranAllah adama huzur ve mutluluk versin gerisi hikaye
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