Serdar Ortaç boşandığı eşi Chloe Loughnan'a konuşma yasağı aldırdı

2014 yılında görkemli bir düğünle nikah masasına oturan Serdar Ortaç ve İrlandalı model Chloe Loughnan, geçtiğimiz Ağustos ayında tek celsede boşandı. Boşandıktan 2 ay sonra Serdar Ortaç'tan eşi Chloe Loughnan'a şaşırtan bir hamle geldi. Ortaç eşine konuşma yasağı aldırdı.

EVLİLİKLERİYLE İLGİLİ KONUŞMAYACAK

Kanal D'de yayınlanan "Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa" programının haberine göre; Chloe Loughnan, Serdar Ortaç ile evli kaldığı dönem ve evliliğinde yaşadıklarıyla ilgili olarak konuşamayacak.

YASAĞI DELERSE 100 BİN TL ÖDEYECEK

Genç model, yasağı delerse 100 bin TL ödeyecek. Aynı şartlar Serdar Ortaç için de geçerli olacak. Serdar Ortaç da verdiği röportajlarda Chloe ile evliliğinden bahsetmeyecek.