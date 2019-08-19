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Serdar Ortaç, boşandığı eşi Chloe Loughnan evden ayrılırken yolcu etmedi

5 yıllık evliliklerini tek celsede sonlandıran Serdar Ortaç, evinden 10 bavulla ayrılan eski eşi Chloe Loughnan'ı yolcu etmedi. Eski eşi evden giderken uyuyan Ortaç, Chloe ile ilgilenmesi için şoförünü yolladı.

19.08.2019 10:44
Serdar Ortaç, boşandığı eşi Chloe Loughnan evden ayrılırken yolcu etmedi

Şarkıcı Serdar Ortaç ile model Chloe Loughnan, 5 yıllık evliliğini 8 Ağustos'ta tek celsede sonlandırdı. Ayrılık sonra toparlanan Chloe, dün öğle saatlerinde doğup büyüdüğü İrlanda'ya geri döndü. O anlarda evde olan Ortaç ise eşini uğurlamadı.

ESKİ KARISINI UĞURLAMADI

2 Sayfa sunucusu Müge Dağıstanlı'nın haberine göre; Chloe birlikte oturdukları Emirgan'daki evlerinden 10 bavulla ayrılırken Serdar Ortaç uyuyordu. Eski eşini yolcu etmeyen popçu, Chloe ve annesi Lucy'ye "Şoförüm sizinle ilgilenecek" dedi.

"ÇOK ÇOK ÜZGÜNÜM"

Evden ayrılırken ağlayan Chloe seyahatten hemen önce aradığı bir arkadaşına şunları söyledi: "Boşanacağımı bile bilmiyordum. Öğrenince hastanelik oldum, 3 kilo verdim. Çok çok üzgünüm. Serdar beni yolcu etmeye ne yazık ki gelmedi. Canı sağ olsun. Bir daha ne zaman dönerim bilmiyorum. Annem, babam, dostlarım toparlanmam için yoğun çaba harcıyor."

Serdar Ortaç, boşandığı eşi Chloe Loughnan evden ayrılırken yolcu etmedi

Chloe Loughnan, Serdar Ortaç, Magazin

Kaynak: Diğer

YORUMLAR (43)
CENK: TÜRK ALİE BİRLİĞİ NE HALE GELMİŞ. MAGAZİN OLACAK BİR DURUM OLMAMALI. BİZİM BU İNSANLARI DÜŞÜNMEMEMİZ GEREK BİLE. YOZLAŞMAYA MI UĞRUYORUZ ACABA
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ARZU: Ne kadar gereksiz bi insansin !!!
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SMZ: serdar ne yapsın chloe evden giderken davul zurnamı tutsun. . . . . . . . . . . .
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KARTAL: Parayı aldın mı moralin düzelir senin :)
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SEYRAN: her türlü fındık kır bocacagını bilme senin için en iyisi bence serdar az bile yapmış
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SPOR SEVER: hastalıkta sağlıkta yanında olmayanı neden kapıdan uğurlasın defolsun gitsin
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MUSTAFA SANDAL: Olayla herhangi bir ilgim yoktur. Zaten ben esmer seviyorum
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ADANUS: KARAR VERİN SERDAR ORTACIN MI MUSTAFA SANDALIN MI EŞİ. . .
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EGE: mustafa sandal yazıyor sedar ortaç yerine
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EGELİİİ: bende öyle sandım. aslında mustafa kayık olacaktı ama neyse
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