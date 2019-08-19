Serdar Ortaç, boşandığı eşi Chloe Loughnan evden ayrılırken yolcu etmedi

Şarkıcı Serdar Ortaç ile model Chloe Loughnan, 5 yıllık evliliğini 8 Ağustos'ta tek celsede sonlandırdı. Ayrılık sonra toparlanan Chloe, dün öğle saatlerinde doğup büyüdüğü İrlanda'ya geri döndü. O anlarda evde olan Ortaç ise eşini uğurlamadı.

ESKİ KARISINI UĞURLAMADI

2 Sayfa sunucusu Müge Dağıstanlı'nın haberine göre; Chloe birlikte oturdukları Emirgan'daki evlerinden 10 bavulla ayrılırken Serdar Ortaç uyuyordu. Eski eşini yolcu etmeyen popçu, Chloe ve annesi Lucy'ye "Şoförüm sizinle ilgilenecek" dedi.

"ÇOK ÇOK ÜZGÜNÜM"

Evden ayrılırken ağlayan Chloe seyahatten hemen önce aradığı bir arkadaşına şunları söyledi: "Boşanacağımı bile bilmiyordum. Öğrenince hastanelik oldum, 3 kilo verdim. Çok çok üzgünüm. Serdar beni yolcu etmeye ne yazık ki gelmedi. Canı sağ olsun. Bir daha ne zaman dönerim bilmiyorum. Annem, babam, dostlarım toparlanmam için yoğun çaba harcıyor."