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Serdar Ortaç, boşandıktan 17 gün sonra Chloe Loughnan ile evlendiğine pişman olduğunu söyledi

Dün akşam Harbiye'de sahneye çıkan Serdar Ortaç, geçtiğimiz günlerde tek celsede boşandığı Chloe Loughnan'la yanlış evlilik yaptığını ve annesini dinlemediği için pişman olduğunu söyledi.

25.08.2019 10:19
Serdar Ortaç, boşandıktan 17 gün sonra Chloe Loughnan ile evlendiğine pişman olduğunu söyledi

Ünlü şarkıcı Serdar Ortaç, dün akşam Harbiye'de konser verdi. Hayranlarının konser alanını doldurduğu Ortaç, 5 yıllık evliliğinin bitmesiyle ilgili herkesi şaşırtan bir açıklama yaptı.

"BİRAZ GEÇ OLDU AMA ANLADIM"

Ortaç'ı dinlemeye giden şarkıcı Arto Dalga'nın çektiği videoda yanında dansçı bir kız olan Ortaç, "Biraz geç oldu ama anladım ne varsa bizde var" dedi. Ortaç, sözlerine eski eşi Chloe Loughnan'a gönderme yaparak şöyle devam etti: "Geç oldu ama haklısınız. Annemde demişti, başımın etini yiyordu. Seni dinlemeyen o kulaklarıma"

"BENİM GİBİ OLMAYACAK"

Ortaç sözlerinin arkasından Benim Gibi Olmayacak şarkısını söyledi. Ortaç'ın açıklamasının hemen ardından bu şarkıyı söylemesi akıllara önceki akşam yaptığı açıklamayı getirdi. Ortaç, muhabirlerinlerin "Chloe sizinle aynı sektörden başka biri ile aşk yaşarsa tepkiniz ne olur?" sorusuna "Yeni bir hayata başlamak isteyebilir. Dünyada tek boşanan çift biz değiliz" cevabını vermişti.

Serdar Ortaç, boşandıktan 17 gün sonra Chloe Loughnan ile evlendiğine pişman olduğunu söyledi

Chloe Loughnan, Serdar Ortaç, Harbiye, Magazin

YORUMLAR (9)
KÖR YAŞAR: afeti cihan bir hatunla beş yıl nefsini körelttikten sonra, şimdi böyle konuşmak pek kolay tabiii. . !
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DERMAN: serdar aglama serdar öfkene baska yolla cikar.
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ALTIN GİBİ,PIRLANTA GİBİ TAVSİYEMDİR..!: BÜTTTÜÜÜN ERKEKLERE, PIRLANTA GİBİ TAVSİYEMDİR. . !KIZ KARDEŞİ OLAN KADINLARLA SAKIN EVLENMEYİN. . ! BEN YANDIM SİZ YANMAYIN. . !HER BİRİ, HERGÜN EVİN İÇİNDE. . ! YILLARDIR EV EV OLMAKTAN ÇIKIP TATİL KÖYÜNE DÖNDÜ. . !EVLERİNİ BIRAKIP BENDE OTLANIYORLAR. . ! YILLARDIR SABRETTİM AMA ARTIK DAYANAMIYORUM. . !YA KAFAYI SIYIRACAĞIM YA DA ELİMDEN BİR KAZA ÇIKACAK. . !BİRİYLE EVLENMENİN BEDELİ BU KADAR AĞIR OLMAMALI. . !ÇOCUKLARIMA ACIMASAM ÇOKTAAAN MUKAVELEYİ FESHETMİŞTİM. . !
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OKADAR: anne sözü insana peygamber elbisesi hirkasi giydirir - cennet annelerin ayaklari altindadir
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SERKAN: serdar ortaç güzel insan.
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HAVANA: Serdar yap bir albüm ve yine coştur bütün ülkeyi.
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BEŞ SENE ÇOK: Epey oyalamış, çekip gitmeler dayak yemeler hastaneye düşmeler, taktik bol. Ama sonunda ipliği pazara çıktı
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BATİBEY: tabii
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CCC: Ablanın tansiyon yüksek
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