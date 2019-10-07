Serdar Ortaç eski eşi hakkında konuştu: Chloe'nin fiyatı artmıştır

49 yaşındaki ünlü şarkıcı Serdar Ortaç, 5 yıllık evliliğini tek celsede bitirdiği eşi Chloe Loughnan hakkında Beyaz TV'ye konuştu. Ortaç, eşinin iş alamadığı yönündeki iddialara açıklık getirdi.

"O ÇOK GÜZEL BİR KADIN"

Sahne öncesi soruları yanıtlayan Ortaç, "Chloe ile boşandıktan sonra fiyatları düştü diye bir haber çıktı, doğru mu" sorusuna "Yok, Chloe fiyatları da oynatmaz. Ben varken de sabit fiyatı vardı. Şimdi film çekiyormuş Kıbrıs'ta, yine ücreti iyidir. Neden boşanınca fiyatı düşsün kadının, aksine daha çok artması lazım. Chloe çok güzel bir kadın, her yerde iş alır. Sonuna kadar destekliyorum" dedi.

"TEPKİ GÖSTERDİ"

Serdar Ortaç, gazetecilere sitem ederek, "Geçenlerde Kuruçeşme'ye bir arkadaşımla kahve içmeye gittim. Yanıma bir kadın oturdu. Magazinciler hemen çekmişler, 'Serdar'ın yenisi' diye. Yazık yani onun da annesi babası var. Ayrıca ben yeni boşandım, şu an sevgili düşüneceğim en son şey. Aşka kapalı değilim ama hiç aklıma gelmiyor, şu an sadece işime odaklandım" dedi.

MİNİ KONSER VERDİ

Misafirler arasındaki Merve Özbey, Serdar Ortaç'ın daveti üzerine sahneye çıkıp mini bir konser verdi.