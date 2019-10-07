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Serdar Ortaç eski eşi hakkında konuştu: Chloe'nin fiyatı artmıştır

Ünlü şarkıcı Serdar Ortaç, 5 yıl evli kaldığı ve bir buçuk ay önce boşandığı Chloe Loughnan hakkında konuştu. Ortaç, "Chloe'nin oyunculuk fiyatı neden düşsün, aksine artmıştır" açıklamasını yaptı.

07.10.2019 08:36

49 yaşındaki ünlü şarkıcı Serdar Ortaç, 5 yıllık evliliğini tek celsede bitirdiği eşi Chloe Loughnan hakkında Beyaz TV'ye konuştu. Ortaç, eşinin iş alamadığı yönündeki iddialara açıklık getirdi.

"O ÇOK GÜZEL BİR KADIN"

Sahne öncesi soruları yanıtlayan Ortaç, "Chloe ile boşandıktan sonra fiyatları düştü diye bir haber çıktı, doğru mu" sorusuna "Yok, Chloe fiyatları da oynatmaz. Ben varken de sabit fiyatı vardı. Şimdi film çekiyormuş Kıbrıs'ta, yine ücreti iyidir. Neden boşanınca fiyatı düşsün kadının, aksine daha çok artması lazım. Chloe çok güzel bir kadın, her yerde iş alır. Sonuna kadar destekliyorum" dedi.

"TEPKİ GÖSTERDİ"

Serdar Ortaç, gazetecilere sitem ederek, "Geçenlerde Kuruçeşme'ye bir arkadaşımla kahve içmeye gittim. Yanıma bir kadın oturdu. Magazinciler hemen çekmişler, 'Serdar'ın yenisi' diye. Yazık yani onun da annesi babası var. Ayrıca ben yeni boşandım, şu an sevgili düşüneceğim en son şey. Aşka kapalı değilim ama hiç aklıma gelmiyor, şu an sadece işime odaklandım" dedi.

MİNİ KONSER VERDİ

Misafirler arasındaki Merve Özbey, Serdar Ortaç'ın daveti üzerine sahneye çıkıp mini bir konser verdi.

Serdar Ortaç eski eşi hakkında konuştu: Chloe'nin fiyatı artmıştır

Serdar Ortaç, Kıbrıs, Magazin

Kaynak: Diğer

YORUMLAR(7)
YETMİŞÜÇ:Serdar sen adam olsan askerlikten 3. cins olarak çürük raporu almazsın
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ÖMER TURAN:serdar boynuzların epey uzamış
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SEVGİ:Vay be kadın iyi kullandı serdarı 5 yıl.
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HACI HÜSAMETTİN:Olum beceremedin topitoş. Birde pişkin pişkin konuşuyon
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DLARA:DÜNYADA ENGÜZEL ŞEY NAMUSLU BİR KADIN YA DA ERKEĞE NİKAHLI OLMAKTIR
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SER59:BENCE SERDARIN FİYATI DÜŞTÜ. BÖYLE SIRADAN İNSANLARLA EVLENİP BOŞANIRKEN
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KENAN MERT:güzel tabi ki de yeni mi farkına vardın 5 6 7 sene daha güzel kalır sonra serdar ortacı seviyordum der tabi ki de parayı veya yeni bir eşi bulamazsa. . . hahahaaa
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