16 Aralık 2018, 12:13
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Serdar Ortaç, Chloe Loughnan'dan Boşanacağı İddialarıyla İlgili İlk Kez Net Konuştu: Oturup Konuşacağız

Uzun süredir boşanacakları konuşulan Serdar Ortaç ve Chloe Loughnan arasında yeni bir gelişme yaşandı. Ortaç, boşanma iddialarına "Oturup konuşacağız" açıklamasıyla merak uyandırdı.

Serdar Ortaç, dün akşam Anadolu yakasında açılışı yapılan bir mekânın sahnesi öncesi çok samimi açıklamalarda bulundu.

CLOHE'NİN AİLESİNİN YANINA DÖNDÜĞÜNÜ SÖYLEDİ

Nakkaş Tepe'de açılışı yapılan Gece isimli mekânda sahne alan Serar Ortaç, eşi Chloe Loughnan ile ayrılacakları haberlerine açıklık getirdi. Sahne öncesi muhabirlerin sorularını yanıtlayan Ortaç, Clohe'nin Amerika'dan İrlanda'ya ailesinin yanına döndüğünü söyledi.

"OTURUP KONUŞACAĞIZ"

Muhabirlerin, "Hala Türkiye'ye gelmemesi ayrılık iddialarını güçlendiriyor?" diye soru yöneltmesiyle konuya açıklık getiren Ortaç, "Sağlığına kavuşup bir gelsin oturup konuşacağız. "Evliliğimize restart atacağız" diyeceğim. Ben evliliğin bitmesi taraftarı değilim kimsenin boşanması taraftarı değilim" dedi.

BOŞANMA İDDİALARINI GÜÇLENDİRMİŞTİ

Chloe Loughnan, bir süre önce ABD'de kaza yapmış ve ölümden dönmüştü. Serdar Ortaç'ın eşinin yanına gitmemesi olay olmuş ve boşanma iddialarını güçlendirmişti.

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Amerika Birleşik Devletleri,Nakkaş,Chloe Loughnan,Serdar Ortaç
16 Aralık 2018 Pazar 12:13



YORUMLAR (11)
ALBAYRAK: Başkasının mutsuzluğundan beslenerek mutlu olacak kadar ne ara karaktersizleştiniz?
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CABBAR: Bu adam tam çocuk beyinli bir bayana hükmedicek kapasite yok
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MURAT: Böyle Bir Karım Olsun...Bir Milyon Dolar..Borcum Olsun;)
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  • SUNA : o kadar borcla ve bu akılla o kadın seni napsın. Allah seni alan/alacak kadına yardım etsin
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YİĞİT: oturup konuşacağız demek boşanacağız anlamına gelir.. boşanmak isteyen tabiki clohendir.. neden bi sürü paralı atmaca fırsat bekliyo.. bu tip kadınların derdi para acundada aynı mesele... paralı ünlü kişileri basamak olarak kullanıyorlar..
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