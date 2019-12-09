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Serdar Ortaç, Erdoğan'a övgü yağdırdı: Türkiye lider olarak bir tek o var

Recep Tayyip Erdoğan'a olan sevgisiyle tanınan Serdar Ortaç, son röportajında ekonomiden konuşurken "'Ekonomi kötü, kimsede para yok' diyorlar. Bırakalım Allah aşkına bu kötümserliği. Eskiyi hatırlayın İnsanlar tüp gaz kuyruğuna girerdi. Biraz şükretmeyi bilmeliyiz" dedi.

09.12.2019 15:09 | Son Güncelleme: 09.12.2019 15:09Serdar Ortaç, Erdoğan'a övgü yağdırdı: Türkiye lider olarak bir tek o var

Ünlü şarkıcı Serdar Ortaç, son verdiği röportajda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a övgüler yağdırdı. Ortaç açıklamasında "İnsanlar tüp gaz kuyruğuna girerdi. Ben hatırlıyorum o eski dönemleri. Şimdi çok şükür bunları yaşamıyoruz. Biraz şükretmeyi bilmeliyiz" dedi.

"TÜRKİYE'DE LİDER OLARAK BİR TEK ERDOĞAN VAR"

Özel hayatı ve gündemle alakalı Günaydın'a samimi itiraflarda bulunan Serdar Ortaç, 'de Erdoğan'ı lider olarak gördüğünü söyleyerek "Türkiye dünyada yükselişte, değerini bilmeliyiz. Bunda Erdoğan'ın katkısı çok. Kusura bakmasın kimse ama şu anda Türkiye'de lider olarak bir tek Erdoğan var bana göre. Dünyada da bir-iki liderden biri. Bu benim düşüncem. Herkesin görüşüne de, eleştirisine de saygı duyuyorum" dedi.

"BİRAZ ŞÜKRETMEYİ BİLMELİYİZ"

Ülkenin ekonomisinden bahseden Serdar Ortaç, sözlerine şöyle devam etti: "' kötü, kimsede para yok' diyorlar. Bırakalım Allah aşkına bu kötümserliği. Piyasa kötü diye yakınıyorlar, ya daha da kötüsü olabilirdi. Eskiyi hatırla. İnsanlar tüp gaz kuyruğuna girerdi. Ben hatırlıyorum o eski dönemleri. Şimdi çok şükür bunları yaşamıyoruz. Biraz şükretmeyi bilmeliyiz"

"ERDOĞAN'IN ÜLKEMİZE KATKISINI NASIL GÖREMİYORLAR?"

Hem Atatürk'ü hem de Erdoğan'ı sevdiğini söylediği için linç edildiğini söyleyen Serdar Ortaç, "Sosyal medyada muhalifler tarafından linç edildim. 'Buna bir daha reklam vermeyin' diye paylaşım yapanlar bile oldu. Ne istiyorsunuz ekmek paramdan? Sırf düşüncemi dile getirdim diye böyle de yapılmaz. Benim ofisimi görüyorsun, duvarımda Atatürk'ün resmi var. Ona olan sevgim ve saygım sonsuz... Atatürk; cumhuriyetimizin kurucusu, büyük önder. Cumhurbaşkanımızı da hem kişiliğinden, hem de icraatlarından, hem de politikalarından dolayı çok seviyor ve takdir ediyorum. Ne var bunda? Erdoğan'ın ülkemize katkısını nasıl göremiyorlar? Muhalifler 'Yolla, otobanla, köprü ile ölçmeyin' diyorlar Erdoğan'ın yaptıklarını. Ne ile ölçeceğiz? Benim hayat kalitemi artırdı mı bu yatırımlar? Evet, rahat yaşamam için gerekli bunlar. Anadolu tarafına geçince Avrupa'daymışım gibi geliyor" şeklinde konuştu.

"KANAL İSTANBUL HARİKA BİR PROJE"

Kanal İstanbul'u desteklediğini belirten Ortaç, "Türkiye'ye çok önemli yatırımlar yaptı, yapmaya da devam ediyor. Mesela Kanal İstanbul'u destekliyorum, harika bir proje. Tabii bence diyorum. Başkası böyle düşünmeyebilir, ben saygı duyuyorum böyle düşünmeyenlere. Ama belli kesimler kendileri gibi düşünmeyenleri linç ediyor. Lütfen bırakalım böyle yapmayı. Birbirimizin düşüncelerine saygı duyalım." dedi.


Recep Tayyip Erdoğan, Serdar Ortaç, Ekonomi, Türkiye, Magazin, Güncel

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