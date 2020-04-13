Serdar Ortaç evlat mı edinecek?

Ünlü şarkıcı Serdar Ortaç, İrlandalı model Chloe Loughnan ile 5 yıllık evliliğini tek celsede bitirdikten sonra şarkıcı Seçil Gür ile aşk yaşadı ve kısa sürede ayrıldı.& ; Şimdilerde karantinada olan Ortaç, Instagram hesabından kız evlat edinmek istediğini söyledi.

Canlı yayında açıkladı

Koronavirüs salgını sebebiyle evine kapanan Serdar Ortaç, karantina günlerinde Instagram hesabından canlı yayınlarına devam ediyor.& ;





'Kız çocuğu evlat edinmek istiyorum'

Şimdilerde aşk hayatında yalnız olan Ortaç, "Tek yaşıyorum. Yalnız öleceğim" dedi.& ; Bir kız çocuğu evlat edinmek istediğini belirten Ortaç, "İsmini annemin adı Nesrin koyacağım" açıklaması yaptı.