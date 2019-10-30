Haberler » Magazin » Serdar Ortaç ile boşanan Chloe Loughnan, eski Survivor yarışmacısı ile aşk yaşamaya başladı

Serdar Ortaç ile boşanan Chloe Loughnan, eski Survivor yarışmacısı ile aşk yaşamaya başladı

Serdar Ortaç'la 5 yıllık evliliğini tek celsede bitiren Chloe Loughnan, gönlünü Survivor'un eski yarışmacısı Yiğit Marcus Aral'a kaptırdı.

30.10.2019 11:23

2014 yılında görkemli bir düğünle nikah masasına oturan Serdar Ortaç ve İrlandalı model Chloe Loughnan, geçtiğimiz Ağustos ayında tek celsede boşandı. Eski eşini unutan model, eski Survivor yarışmacısı Yiğit Marcus Aral, aşk yaşamaya başladığı yönündeki iddia, gündeme bomba gibi düştü.

CHLOE YENİ AŞKA YELKEN AÇTI

Beyaz TV'de yayınlanan ve sunuculuğunu Ece Erken ile Bircan Bali'nin üstlendiği Söylemezsem Olmaz programının haberine göre Chloe Loughnan, Survivor 2018'de yarışan Yiğit Marcus Aral'a gönlünü kaptırdı. Taraflardan henüz bir açıklama gelmezken Serdar Ortaç'ın konu hakkında ne diyeceği merak konusu oldu.

ŞEYMA SUBAŞI'NIN YAKIN ARKADAŞI

Sevgilisi Daniella Karlsson ile ilişkisini bitiren Yiğit Marcus Aral, Şeyma Subaşı ve Adriana Lima gibi ünlü isimlerle arkadaşlığı ile biliniyor. Hatta Aral'ın Survivor'a Şeyma Subaşı'nın sayesinde girdiği iddia edilmişti.

YİĞİT MARCUS ARAL KİMDİR?

Tam adı Yiğit Marcus Araldır. Eğitimini University Of Miami'de tamamlamıştır. İstanbul'da yer alan model ajansında 3 yıl çalışan Marcus, 2010 yılında California'ya yerleşti. Marcus, California'da da İstanbul'da yapmakta olduğu işini devam ettirmiştir. Bir şirketin yöneticiliğini üstlenmekte olan Yiğit Marcus Aral, yazılım mühendisidir. Survivor 2018'de Gönüllür takımında yer alan Marcus, yarışmaya üçüncü haftanın ilk eleme konseyinde adaya veda etmişti.

Model Chloe Loughnan, Yiğit Marcus Aral ile aşk yaşadığı yönündeki haberleri yalanladıModel Chloe Loughnan, Yiğit Marcus Aral ile aşk yaşadığı yönündeki haberleri yalanladı

Serdar Ortaç ile boşanan Chloe Loughnan, eski Survivor yarışmacısı ile aşk yaşamaya başladı

Chloe Loughnan, Şeyma Subaşı, Serdar Ortaç, Magazin


YORUMLAR (17)
KAKTÜS:Serdar''ın nafaka paralarını çatır çatır yiyorlar
Yayından Kaldır
0 0
Cevap yaz
FATİH:Mide bulandırıcı pislikler
Yayından Kaldır
1 0
Cevap yaz
ELİF:böyle boş insanlarda anca türkiye''de kendini birşey sanar. GİT ÜLKENE
Yayından Kaldır
3 0
Cevap yaz
6.FİLO:Ortaç askerlikten neden çürük raporu aldı. .
Yayından Kaldır
0 1
Cevap yaz
ARAPLARLA:MEMLEKETINE DÖN
Yayından Kaldır
4 0
Cevap yaz
HAYRET:bunlar böyle işte. istediği gibi bi koca bulamadımı, ya dj ye kaçar. ya bilmem hangi iş adamının çocuğuna kaçar. herifteki tipe bi bak hele. Allahını seversen. ne lan bu.
Yayından Kaldır
9 2
Cevap yaz
JEAN RENO:acuuuun ah acun ah
Yayından Kaldır
8 2
Cevap yaz
NOKTA:BUNLAR KENDI ÜLKELERINE DÖNMEZLER KIMSE TANIMAZ BUNLARI BIZDE HER TÜRLÜ ÜNLÜ OLUP MILYONLARI KAZANIYORLAR
Yayından Kaldır
8 0
Cevap yaz
GICIK:Bir sen eksiktin medyada oda oldu , CHLOE başın göğe ermiştir, artık.
Yayından Kaldır
7 0
Cevap yaz
BEKİR:durmak yok yola devam
Yayından Kaldır
6 0
Cevap yaz
Tüm 17 yorumu okumak için tıklayın
Son Dakika Magazin Haberleri
11:23 Serdar Ortaç ile boşanan Chloe Loughnan, eski Survivor yarışmacısı ile aşk yaşamaya başladı
10:38 Mide spazmı geçiren Mehmet Ali Erbil, hastaneye kaldırıldı
15:53 Oğluyla fotoğraf çektirsin diye Norm Ender'in aracını durduran polis, herkesi güldürdü
16:14 Oyuncu Hasan Kaçan, 29 Ekim davetine katılmayacak olan Cem Yılmaz'a tepki gösterdi
14:19 Oyuncu İclal Aydın, 2 buçuk ayda 7 kilo aldı
13:46 Selin Ciğerci'nin gelin çiçeğini kapmak isteyen kadınlar birbirini ezdi
10:47 Sevgilisiyle tatile çıkan Şeyma Subaşı, bikinili videosuyla dikkatleri üzerine çekti
30.10.2019 13:32:01