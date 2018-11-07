07 Kasım 2018, 20:15
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Serdar Ortaç'ın Ceketi, 300 Çocuğa Umut Oldu

Şarkıcı Serdar Ortaç'ın Harbiye Açıkhava Tiyatrosunda verdiği konserde giydiği ceket, 300 öğrencinin eğitimine ışık oldu.

Şarkıcı Serdar Ortaç'ın Harbiye Açıkhava Tiyatrosunda verdiği konserde giydiği ceket, 300 öğrencinin eğitimine ışık oldu.

SERDAR ORTAÇ GERİ ÇEVİRMEDİ

"Aşk Sancıları" isimli şarkısı ile çıkış yapan Tolgay, Serdar Ortaç'ın ceketini sahnesinde kullanmak istediğini Serdar Ortaç'a iletti. Serdar Ortaç, Tolgay'ın bu isteğini geri çevirmeyerek ceketi gönderdi. Habere göre, marka danışmanı Selim Akar'ın tasarladığı, 20 bin adet swarovski taşla süslenen, dört terzinin bir ayda diktiği ceketi, önceki akşam Tolgay sahne aldığı mekanda giydi.

Selim Akar

300 ÇOCUĞUN OKUL İHTİYAÇLARINI KARŞILADI

Tolgay, geceden kazandığı parayla 300 çocuğa defter, kalem, silgi gibi kırtasiye malzemesi aldı. Ayrıca Tolgay, sahnede Serdar Ortaç'a teşekkür etti.

Selim Akar,Açıkhava Tiyatrosu,Harbiye,Serdar Ortaç
07 Kasım 2018 Çarşamba 20:15



YORUMLAR (5)
SERAP: Bravo Serdar.Devamını dilerim
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İLK OKUYUŞTA ŞOK OLDUM: Serdarın ceketi 300 çocuğa maloldu diye okudum ürperdim.
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SERDARCAN: Seni sevmeyen ölsün serdarım
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HALİL: Ceket başka yardım hayır başka ,ceketle ne alaka ,alakaya maydanoz derler bizde,ama başkalarında ne derler bilemedim .
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W: Ye kürküm ye....içindeki değil ceket para ediyor
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